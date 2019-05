Evaluerte cruisedagane

Nyhende

Det var 21. og 22. mai at cruiseskipa AidaPerla og Zenith kom til Nordfjordeid, og var med det dei to første cruiseskipa i bygda. Det var mange cruiseturistar i land desse to dagane, og Nordfjordeid arrangerte Cruiseday for første gong. Onsdag denne veka, var det klart for eit evalueringsmøte der dei to første cruisedagane på Nordfjordeid vart summert opp og evaluert.

– Vi har alt i alt positive erfaringar med at ein har kome i gong. Her er sjølvsagt diverse som kan betrast, fortel ordførar i Eid, Alfred Bjørlo og legg til at det spesielt er betringar når det gjeld skilting og merking av aktivitetar, diverse turar og stadar i området.

Mange barnefamiliar

Det har lenge vore spenning rundt kven som ville vere passasjerar på cruiseskipa og kor mange av dei som ville gå i land. Då AidaPerla kom til Nordfjordeid viste det seg at det var spesielt mange barnefamiliar som var om bord, og som også gjekk i land.

– Det er kjekt at det er så mange barn om bord på skipa. Det må vi leggje til rette for, og planlegge aktivitetar som passar til barnefamiliane, slo Astrid Grete Torheim fast.

Løysingar

Under evalueringsmøtet kom det fram at denne sesongen vert brukt til testing. I tillegg vart det sagt at det er gjort gode førebuingar til cruisedagane, og det som trengst betring er mogleg å betre på kort sikt.