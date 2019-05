Cats opna dørene

Nyhende

Cats har i fleire år vore ein møteplass for mellom andre faste middagsgjestar, pensjonistar og andre. Etter ei periode der kafeen har vore stengt grunna oppussing, opna Cats dørene for publikum fredags morgon, denne gong med Rune Sunde og kona Hilde, som har tatt over drifta.

Då Fjordabladet tok turen i lunsj-tider, var kafeen full av folk i alle aldrar. Ifølgje Sunde har det vore fullt køyr sidan dei opna dørene i dag tidleg, og folk har strømt jamt på gjennom dagen.

Nyopning av Cats – tradisjonane blir ført vidare