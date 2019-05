Får åtte millionar kroner

Nyhende

Frå før har hovudutvalet for næring og kultur løyvd tre millionar kroner. Då vert det ei samla løyving til FVC på åtte millionar kroner.

Medlem i fylkesutvalet, Sogurd Reksnes (Sp) meiner at dette viktig fordi det vil styrke elektro og automasjonsbedriftene i Nordfjord sine moglegheiter til å rekruttere og vidareutdanne medarbeidarane sine.

– Dette vil styrke bedriftene i kampen for å rekruttere og behalde medarbeidarar i konkurransen med andre bedrifter landet rundt.

– Vi har ei sterk elektro og automasjonsklynge i Nordfjord som har hatt ei veldig god utvikling. Dette vert lagt merke til. Eg er veldig glad for at vi fekk auka løyvinga slik at Fjordane Virtuelle Campus kan gjennomførast som planlagt, seier Reksnes. Han gjev ros til dei som har teke initiativ til prosjektet.

– Dei har jobba godt og utvikla eit prosjekt som passar som hand i hanske til fylkeskommunen sin strategi om å byggje opp under sterke næringsklynger i Sogn og Fjordane.

Det var Reksnes som på vegner av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Krf og SV i dag fremja framlegg om å auke opp løyvinga. Framlegget fekk desse partia sine stemmer og vart vedteke.