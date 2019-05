Desse får pengar frå kulturrådet

Nyhende

Norsk kulturråd har fordelt midlar til utøvarar og aktørar i Sogn og Fjordane. Følgjande får støtte i vårt område: Malakoff Rockfestival på Nordfjordeid får 300.000 kroner. Til samanlikning får Gloppen musikkfest 425.000 kroner, Norsk Countrytreff på Byrkjelo 1,2 millionar kroner og Førdefestivalen får 6,3 milionar kroner. Utkant får 350.00 kroner, og Fjæra Bluesklubb får 100.000 kroner.

Av historiske spel og friluftsspel får Elskhug og eksis på Nordfjordeid 40.000 kroner i tilskot. Stadlandet ungdomslag får 70.000 til Dragseidspelet, dan Kinnaspelet får 120.000 kroner.

Mest til Førde

Norsk kulturråd har så langt i 2019 løyvd meir enn 12 millionar til kunst- og kulturføremål i Sogn og Fjordane. Lista med kunst- og kulturføremål som er støtta via ulike støtteordningar hos Kulturrådet viser at det går mest pengar til musikkfestivalar i fylket. Førdefestivalen får meir enn halvparten av støtta som er innvilga så langt i 2019, deretter følgjer Norsk Countrytreff i Gloppen og Teaterfestivalen i Fjaler.

Ønskjer fleire søkjarar

– Eg er fornøgd med at utøvarar og aktørar i fylket blir støtta med statlege midlar til kunst og kultur. Samtidig skulle eg ønskt at endå fleire i fylket søkte på støtteordningane til Norsk kulturråd, seier Ingebjørg Erikstad, assisterande fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Midlane frå Kulturrådet går til både visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og andre kunst- og kulturføremål. Så langt er det løyvd 12,1 millionar kroner til tiltak i Sogn og Fjordane for 2019.

– Fleire av ordningane har søknadsfrist i juni og enkelte til hausten. Er du kunstnar eller kulturutøvar bør du vurdere å søkje, oppmodar Ingebjørg Erikstad.

Kulturrådet gir tilskot til kunst og kultur over heile landet basert på midlar frå staten. Kulturrådet er også pådrivar for nye kunst- og kulturprosjekt, driv utviklingsarbeid og er rådgjevar for staten i kulturspørsmål.