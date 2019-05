– Eid støttar felles miljøkrav for cruisenæringa

Nyhende

– Det er viktig at alle kommunar som driv med cruise etablerer felles miljøkrav for å gjere næringa rein og berekraftig, med strenge og like miljøkrav i alle hamner. Felles miljøkrav er både god miljøpolitikk og god næringspolitikk. Det seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Eid.

Miljøvennleg cruisenæring

I februar i år signerte ordførarar og byrådar i 13 av dei største cruisehamnene i Norge på 14 felles tiltak for ei miljøvennleg cruisenæring: Oslo, Bergen, Ålesund, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Stranda (Geiranger og Hellesylt), Eidfjord, Aurland (Flåm), Molde, Rauma, Tromsø og Nordkapp.

På lista over tiltak ligg mellom anna felles krav til bruk av landstraum, krav til utslepp i sjø, avgiftsfordelar til dei mest miljøvenlege skipa og krav om nullutsleppsløysingar for landbasert transport knytt til cruise.

Eid kommune var ved lanseringa i februar ikkje invitert til å delta i det felles oppropet, fordi Nordfjordeid først vart cruisedestinasjon denne sommaren.

– Cruise vil vere viktig for næring og verdiskaping på Vestlandet i åra framover, og næringa har enno eit stort vekstpotensiale. Vi har allereie frå første dag som cruisedestinasjon sett at Nordfjordeid har eit fantastisk potensial for å ta folk godt imot og skape verdiar lokalt – og vi ser også at utviklinga i næringa går i stor fart i miljøvennleg retning. Men skal cruise vere ei viktig næring også i framtida, vil strengare nasjonale utsleppskrav og elektrifiserte hamner vere avgjerande, seier Alfred Bjørlo. Han håpar at også dei andre hamnene i Nordfjord sluttar seg til det felles oppropet, slik at Nordfjord samla kan stå fram som ein cruisedestinasjon med høg miljøprofil.

Ordføraren opplyser om at Eid kommune formelt vil handsame saka politisk i løpet av juni 2019.