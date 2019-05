Årets beste stasjonsdrivar

Nyhende

– Hos oss er både kundar og tilsette som familie å rekne, seier Ruben Solheim, som driv stasjonane både i Eid og Florø, ifølgje ei pressemelding.

– Ruben gjer ein fenomenal innsats. Vi har utruleg mange dyktige stasjonsdrivarar i Circle K Norge, og for å vere aller best må du levere nesten overmenneskeleg godt på drift, kundeglede, medarbeidarutvikling og kampanjegjennomføring, seier Christoffer Sundby, administrerande direktør i Circle K Norge.

Saman med stasjonsdrivarar frå Circle K Brynseng i Oslo og Circle Åmot i Buskerud gjekk Ruben Solheim og Circle K Florø sist veke til topps i kåringa Årets stasjonsdrivar. Kåringa fann stad på ei Circle K-samling, der meir enn 1.000 stasjonsdrivarar, stasjonsmedarbeidarar og servicekontortilsette deltok.

Frukostkongen i vest

Ruben Solheim, som var best i Region Nord og Vest, vert rost av juryen for å vere ein positiv og offensiv leiar.

– Årets stasjonsdrivar har eit sterkt konkurranseinstinkt og har prestert på eit høgt nivå i konkurranse etter konkurranse. I mars tok han eit nytt sjumilssteg og gjorde stasjonen døgnopen, til glede for alle kundane. Det er «Let’s Make It Easy» i praksis. I februar tok han over stasjon nummer to (Circle K Eid), og han har allereie løfta standarden her til nye hæder, står det i avgjersla.

– Det var veldig uventa å i det heile tatt bli nominert. Samtidig er det stor stas å få ei stadfesting på at i gjer noko rett, seier Solheim.

Stor motivasjon på stasjon

Han understrekar at de tilsette er ein viktig suksessfaktor, og han retter ei stor takk til teamene på både Circle K Florø og Circle K Eid.

– Eg har fantastisk flinke tilsette rundt meg som heile tida sørgjer for at kundane blir godt varetatt. Eg må spesielt få takke Liss og Tine, som er mine to assisterande butikksjefar i Florø og på Eid. Dei har enorm stå-på-vilje og jobbar som om det skulle vore deira eigen stasjon. Saman er vi sterke, og arbeider på ein måte som heile tida set kundane i fokus, seier Solheim.

På de to stasjonane behandlast både kundar og tilsette som om de var familie.

Gode rutinar

– Når eg har hatt ferie om sommaren er det alltid herleg å komme tilbake til kundane og medarbeiderne som eg er vant med å sjå og snakke med kvar dag. Vi har gode rutinar på stasjonen og øver mykje på kundebehandling. Det er kundane som gjør at vi kvar dag har ein jobb å gå til. Vi investerer ofte i nye konsepter for å hele tida kunne gi det beste tilbodet. Investerer ikkje vi, investerer ikkje kundane i oss heller, seier stasjonsdriveren.