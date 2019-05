Planlegg opning i september

Nyhende

NG KIWI Møre AS har søkt Eid kommune om salsløyve til KIWI på Nordfjordeid, som skal etablere daglegvarebutikk i nye lokale i Lunden Handelspark.

Søknaden skal behandlast i helse og sosialutvalet 12 juni.

Ansvarleg for løyvet er Cato Dellerud (37).

Det går fram av søknaden at KIWI Nordfjordeid etter planen skal opne 26.09.19.

NG Kiwi Møre AS er 100 % eigd av Norgesgruppen Møre AS. Norgesgruppen Møre AS 50 % eigd av H I Giørtz og Sønner AS og 50 % av Norgesgruppen Detalj AS.

Norgesgruppen Detalj AS er 100 % eigd av Norgesgruppen ASA.

Fjordabladet har tidlegare også meldt om at i løpet av 2019 vil det bli opna ein heilt ny Elkjøp-butikk med ei flate på 1000 kvadratmeter i Lunden Handelspark på Nordfjordeid.

Eigar av Lunden Handelspark AS er Lunden Handelspark Holding (66,7%) og H i Giørtz Sønner AS (33,3%). Holdingselskapet er eigd av Kjell Arvid Storeide via Borgund Industri AS.