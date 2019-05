Kan bli nasjonalt kulturminne

Nyhende

– Singerheimen representerer store verdiar i lokalsamfunnet, men også for nasjonen Noreg. Ei freding vil bidra til å sikra dei ulike verdiane og formidla historia om Singer og Singerheimen til framtidige generasjonar, seier fylkeskonservator Eva Moberg i ei pressemelding.

Anlegget omfattar ni ulike bygningar og eit hageanlegg som kunstmålaren William H. Singer og kona hans, Anna Brugh Singer, bygde opp etter at dei kom til Olden i 1913.

– Med autentiske kvalitetar og ei heilt unik historie har Singerheimen eit stort potensial til å kunna bli ein stor turistattraksjon i Olden, meiner Moberg.

Fylkeskonservatoren varslar no fredingssak for eigedommen. Det er første steget mot at eigedommen kan bli freda. Neste steget er at fylkeskommunen skal utarbeida eit forslag til freding og dokumentasjon av anlegget.

Riksantikvaren er den som gjer det endelege fredingsvedtaket, men først må saka ut på offentleg høyring og politisk handsaming i Stryn kommunestyre og i hovudutvalet for næring og kultur i Sogn og Fjordane.

Fylkeskonservatoren fortel at det er eit stort engasjement for Singerheimen, og ho ønskjer seg ein god dialog og mange innspel til fredingsarbeidet framover.