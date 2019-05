Johanna på tredelt 1.plass på eitt stemne i Norgescup

Nyhende

Johanna fortel til Fjordabladet at ho hadde trena berre til 50 meter og finkaliber, men slo seg med også på 300 meter grovkaliber for å ha det kjekt på stemne i Frende cup. Og det skulle vise seg å vere smart. Forventningane på 300-meteren var ikkje så store, men presset auka på etter kvart som ho såg kor bra det gjekk. Til slutt var ho blant dei tre beste med 348 poeng og like mange innertiarar.

Johanna er no senior og kjempar saman med heile norgeseliten. Ho trenar mellom 15 og 20 timar per veke.

– Skyting er det kjekkaste eg veit. Det er veldig kjekt å drive med, seier Johanna som tek mål av seg til ein gong å bli best på landskyttarstemne og få tittelen skyttardronning.

– Dette er historisk. Det er første gong Nordfjord får siger på stemne i Norgescup, seier ein stolt far og ikkje ukjend skyttar Leiv Reksten frå Lote.

– Vi lyt no i alle fall ta oss «ei skjeve». Sesongen er lang. Ein kan ikkje ta heilt av, er den nøkterne kommentaren far Reksten på veg heim frå stemne i Gjesdal i Sandnes.