Slik vil innbyggarane i Stad stemme

Nyhende

Ved kvart lokalval sidan 2007, har Fjordabladet engasjert Nordfakta Markedsanalyse til å gjennomføre ei meiningsmåling, for å sjå korleis oppslutninga til dei partia som stiller liste i kommunen ligg an hos veljarane. Avisa gjer ei måling på våren, april/mai, og ei måling ti dagar før valet. Den målinga som no blir presentert vart gjort i veke 20. Neste måling blir gjort i veke 35, og blir presentert veka før valet den 9. september.