Ekstra rik fruktblomstring på Ytre Røed i år

Nyhende

Inger fortel at fruktgarden ligg på grensa til kor langt vestover i fjorden ein kan drive med lønnsam fruktdyrking. På Stårheim gjer både jordsmonn, soltilhøve og at det er sørvendt og lunt der at forholda for fruktdyrking er nærast optimale. I dag er det 4–5 fruktgardar i bygda som driv litt stort, og Ytre Røed er ein av dei.