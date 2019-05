– Stad Frp skal høgare opp enn dette

Nyhende

–Ved sist Stortingsval hadde Frp ein oppslutnad på 17 prosent i Selje. Sjølv om det no er kommuneval, så meiner eg at ei liknande oppslutning for Stad Frp vil vere realistisk. 8,8 prosent som vi har på denne målinga, er langt frå det vi har som mål, seier Sjåstad og legg til at ved kommunevalet i 2015, så fekk Selje Frp 20,7 prosent av røystene, og vart med det det største partipolitiske partiet i kommunen.