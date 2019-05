– Godt miljø i hamna

Nyhende

Leiar i Eid Småbåteigarlag dei siste 10 åra, Jan Pedersen (78), fortel at laget no har 200 medlemmer med ulike yrke og status som finn eit verdifullt fellesskap i interessa for båt og sjø. Pedersen vedgår at miljøet nok er mannsdominert, men også kvinner er blant medlemmene. Dei skulle gjerne sett fleire ungdommar i laget.