Skatteetaten satsar på Eid

Det svært inspirerande å oppleve at Skatteetaten vel å oppretthalde og styrkje dei statlege kompetansearbeidsplassane vi har her på Nordfjordeid

Nyhende

Det seier Monica Løkling Mundal som starta i jobben som leiar for Nordfjordeid Skattekontor i mars i år.

–Eg er svært godt nøgd med å kunne lyse ut nye stillingar til skattekontoret. Som ny i Skatteetaten let eg meg imponere over kompetansenivået, strukturen og rutinane. Skatteetaten vart omorganisert frå januar i år, frå regionar til landsdekkande divisjonar, og eg opplever ein enorm endringsvilje for å effektivisere og digitalisere tenestene. Eg er veldig fornøgd med å kunne jobbe med samfunnsrelevante oppgåver i eit sterkt fagmiljø, og eg håpar på mange gode søkjarar som ønskjer å vere med på laget for framtidsretta oppgåveløysing, seier Monica.

Kompetansearbeidsplassar

Diskusjonane lokalt og elles rundt om i distrikts-Norge handlar mykje om korleis ein skal greie å etablere kompetansearbeidsplassar innan mange område, som eit viktig trekk for å halde på høgare utdanna menneske.

–Sett i lys av desse diskusjonane, er det svært inspirerande å oppleve at Skatteetaten vel å oppretthalde og styrkje dei statlege kompetansearbeidsplassane vi har her på Nordfjordeid, seier Monica som legg til at arbeidsoppgåvene, der dei no søkjer etter folk, er varierte og at ein ønskjer å vere tett på brukarane våre.

Kvalitet

– Nordfjordeid Skattekontor inngår i Brukardialog avdeling Innland som har ansvaret for kvalitet og oppfølging av skattemelding for pensjonistar, lønstakarar og næringsdrivande. Skattekontoret utfører både rettleiing, informasjon, fastsetjing- og kontrollarbeid innan ulike områder, og kontoret har arbeidsoppgåver knytt til publikumsrettleiing og ID-kontroll.

Fakta

Nordfjordeid Skattekontor inngår i Brukardialog avdeling Innland som har ansvaret for kvalitet og oppfølging knytt til heile skatte- og avgiftsmanntalet, med unntak av skatt knytt til utland og storbedrift. Avdelinga har landsdekkande oppgåveløysing og har ein risikobasert tilnærming der målet er å sikre god etterleving. Brukardialog består av 5 seksjonar, 56 grupper og meir enn 1100 medarbeidarar.