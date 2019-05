6,8 millionar kroner til anlegg i Eid og Selje

Nyhende

– Det er svært gledeleg at så mange nye idrettsanlegg i Eid no ligg an til å få finansiering gjennom spelemidlar. Det er særleg positivt at det kjem opp mange gode søknader frå lokale idrettslag og bygdelag til nærmiljøanlegg. Det betyr mykje for trivsel og folkehelse for små og store i heile kommunen, seier Alfred Bjørlo, ordførar i Eid.

I 2018 fekk Eid tildelt rundt tre millionar kroner til åtte ulike anlegg utbygd i perioden 2016-19. Av anlegga som ligg an til å få løyving i år, er mellom andre turvegar rundt Harpefossen, ballbinge på Stårheim, langrennstrasé på Fellesanlegget Tua og undervarme på Eid Idrettspark.

Selje kommune

I innstillinga frå fylkesdirektøren for næring og kultur får anlegg i Selje 1.703.000 kroner. 445.00 kroner til Selje IL til turveg. Stadlandet IL får 300.000 kroner til aktivitetsløype. Flatraket IL får 958.000 kroner til Turveg.

Saka blir endeleg avgjort av Hovudutval Næring og Kultur i møte 28. mai.

Nærmiljøanlegg i Eid

Eid kommune: Sandvolleyballbane, 194.000 kroner

Eid kommune: Tarzanløype, 58.000 kroner

Eid kommune: Rehabilitering ballbinge, 61.000 kroner

Haugen og Dalen bygdeutviklingslag: Turveg, 299.000 kroner

Stårheim IL: Ballbinge, 300.000 kroner

Anlegg styrt av kommunale planar

Eid Jeger og Fiskelag: Rehabilitering Leirduebane, 77.000 kroner

Fellesanlegget Tua SA: Langrennstrasè, 321.000 kroner

Eid Kommune : Rehabilitering klubbhus, 160.000 kroner

Eid Kommune : Sanitæranlegg, 499.000 kroner

Eid Idrettspark SA: Rehabilitering undervarme, 140.000 kroner

Anlegg styrt av regional plan

Eid kommune: Idrettshall. 3 millionar kroner