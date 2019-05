–Rømmer inn til byane

Nyhende

Bjørlo fortel til Fjordabladet at dei fekk gode tilbakemeldingar frå samferdslestatsråd Jon Georg Dale (Frp) om at det er no det politiske arbeidet byrjar. Tilrådinga frå Statens vegvesen er ingen fasit.

Eid-ordføraren opplevde statsråden som open og lyttande, og han har godt håp om at tilrådinga ikkje blir det endelege utfallet.

– Det er så openbert at det som Statens vegvesen har lagt fram er for gammaldags og ikkje godt nok for distrikta, seier Bjørlo, som i går var i møte på Stortinget der omorganiseringa var tema.

– Distriktspolitisk skandale

Ordføraren i Eid karakteriserer framlegget frå vegvesenet til ny organisasjonsmodell som ein distriktspolitisk skandale.

– Statens vegvesen sitt framlegg til ny organisering er ein rein skandale frå ein distriktspolitisk ståstad. Etaten sine direktørar vil legge ned tenestetilbod og kompetansemiljø i distrikts-Noreg for fote, og rømme inn til dei største byane. Dersom dette framlegget blir velsigna av Regjeringa, så kan vi berre pakke saman og kaste i søpla alle fine formuleringar om ny giv i distriktspolitikken i den nye regjeringserklæringa. Vi kan også då slå fast at regionreforma har blitt ei sentraliseringsreform, i staden for det motsette, seier Bjørlo (V) i ei pressemelding der han kommenterer saka.