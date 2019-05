Nyhende

«Det er ei glede å stå her i dag og tale til barnetoget og til pasientane ved Hogatunet bu- og behandlingssenter. Vi har tidlegare diskutert, både personalet og bebuarane, korleis 17. mai-nemnda kunna lagt om ruta, så vi fekk eit lengre stopp her. Pasientane strevde seg ut til eit lite stopp. Vi har mange vakre nasjonalsongar, men vi fekk i mange år framført den kortaste vi har, Kongesongen. Pasientane sa også kvart år, er dei ferdige alt.

Vi var spente då Hogatunet opna for godt to år sidan korleis togruta blir no. Veldig kjekt at toget kom inn. I fjor fekk vi endeleg hovudstoppet med tale. Ruta i år er veldig pasientvenleg. Fleire avdelingar kan no sjå toget frå stova. Men det er kjekt å sjå at så mange pasientar er komme ut for å sjå det flotte toget vi har. Dokke kjem nær både musikantane og folket. Kanskje får dokke no auge på slekt eller kjente, og kan gje dei eit smil eller eit nikk tilbake. No er det andre året med helsing til barnetoget her. Vi håpar at årets opplegg blir ein tradisjon, For som dokke barna ville ha sagt. «Dette er heilt konge» Ein stor takk til 17. mai-komiteen.

2019 er eit år som vil gå inn i minnebøkene i lag med dei andre åra, men dette året er meir spesielt. Eg tenkje ikkje berre på at Operahuset er ti år. At Sagastad opna dørene denne månaden. Det eg tenkje på er at om cirka 7,5 månad er vi Stad kommune. Dette er ikkje første gongen det har vore grensejustering og samanslåing. Når ein ser tilbake, så ser ein at kretsane/bygdene låg slik til at ein kom fram med båt til kommunen. Som blant anna, Kjølsdalen, Bryggja, Torheim høyrde til Davik kommune. Austre del av Heggjabygda og Sudstranda høyrde til Hornindal.

Det var regulering i 1964. Frå 1 januar 1965 vart Eid kommune utvida med at Kjølsdalen sokn vart overført frå Davik kommune. Torheim frå Ålfoten. Det vart utvida austover ved at Heggjabygda sokn i Hornindal gjekk til Eid. Frå og med Navelsaker og Holmøyvik gjekk vestover til Eid. Opp i gjennom tidene har det vore fleire gardar og bygder som har bytta sokn og kommune. Sokna har ofte vore det same som kommunen. Ein må halde tunga beint i munnen når ein les kva bygd og gard som til høyrde til kva.

Lote og Hennebygda høyrde framleis til Gloppen kommune då. Det vart vegforbindelse mellom Eid og Lote i 1966. Ved grensejustering i 1992 kom Lote og Hennebygda over til Eid kommune. Det tok 26 år før dei bestemte seg for å flytte over frå Gloppen til Eid . Som vi ser, alt går seg til etter kvart.

I 1890 var det ca. 3100 innbyggjarar i Eid kommune no er vi cirka 6100. Når vi ser på folketalet då og no, så er det ikkje tvil om at det har vore store barneflokkar på gardane. Det var og fleire gardar og grender som ikkje høyrde til kommunen då. Men nok historie no.

Dette er siste året vi er Eid kommune. Frå 1 januar 2020 er vi Stad kommune. Vi er ikkje Sogn og Fjordane fylke heller. Vi er Vestland fylke. Men ein ting er sikkert, vi vill alltid vere Eidara, Hjellara eller Stårheimara. Vi vill alltid vere Nordfjordinga.»