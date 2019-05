Distriktslegar opplever å bli overkøyrde av AMK

Nyhende

Legane i distriktet meiner AMK ikkje høyrer på vurderingane deira av pasientane. No krev Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) at kommunikasjonen mellom instansane må bli betra.

– AMK er i ferd med å bli ein kommandosentral, seier leiar Helen Brandstorp i NSDM til NRK.

AMK er dei som fastset hastegraden på oppdraga som blir melde inn. Vurderinga til legen skal bli vektlagd, men legane kan likevel ikkje overprøve AMK sjølv om det er dei som har ansvaret for pasienten.

– Legar som treng ambulanse og ringjer til AMK, opplever å bli overkøyrde av sentralen. Dei som står med ansvar for pasienten, opplever at vurderinga deira blir trekt i tvil. Det kjennest veldig utrygt og ubehageleg for legane, seier Brandstorp.