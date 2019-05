–Eg trur det er noko med folket her

Nyhende

Det er utruleg kjekt for meg, ein innflyttar, å få halde tale til dokke her i dag. Rett nok nordfjording, men likevel. Eg og familien flytta til Eid for ganske nøyaktig 20 år sidan.

I utgangspunktet var planen å bli buande i eitt år. Men etter få månader bestemte vi oss for at her ville vi bu. Kvifor det eigentleg? Det var jo ingen ulempe å ha besteforeldre og dermed barnepass i nabokommunen Gloppen.

Men dette var nok ikkje hovudgrunnen. Det var noko med Eid. Det har teke meg mange år å finne ut av akkurat kva det var. Sett utanfrå kunne ein tenke at det berre var ei nokså lita bygd på nordvestlandet. Men denne bygda hadde og har noko ved seg.

Då vi flytta hit, var det litt nedgangstider her i kommunen. Meieriet var lagt ned. Slakteriet var lagt ned. Skipsverftet på Løkja var lagt ned. Men så skjedde det noko her. Eller rettare sagt nokon. Kari og Michael Pavelich, som ville setje opp opera i bygda, og som klarte å engasjere først nøkkelpersonar, og etterkvart eit heilt lokalsamfunn. Det er sjølvsagt ikkje slik at desse to åleine snudde nedgangstider i ei bygd. Men mitt inntrykk og min påstand er at deira entusiasme og smått ville idear gjorde noko med bygda og bygdefolket. Her tenker vi ikkje lenger at dette kan vi ikkje gjere her, vi som er så små. Her tenker vi litt meir som Pippi Langstrømpe når ho seier: «Dette har eg ikkje gjort før, så det kan eg sikkert».

Det er forresten ikkje berre innan kultur Eidarar tør og får til. Vi har fleire bedrifter med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. I våre dagar, med ny teknologi, er det ikkje lenger naturstridig at ein får til ting her i utkanten. Det handlar ofte meir om folk enn det handlar om geografi.

For drygt 20 år sidan fekk vi altså Opera i bygda. For 10 år sidan opna landets første, og hittil einaste, operahus utanfor Oslo, nettopp her på Nordfjordeid. Førre veke opna det store vikingsenteret Sagastad rett borte i fjøra her, med historiske Myklebustskipet som hovudattraksjon. Overveldande flott! I denne perioden har vi også fått Malakoff Rockfestival, ein av landets beste og flottaste festivalar.

Eg trur det er noko med folket her, som gjorde at Kari og Michael klarte å engasjere til eit smått utopisk prosjekt nettopp her i denne bygda, eller landsbyen som eg likar å kalle det. Det er ei sterk dugnadsbygd. Med utruleg mange store og små initiativ. Ikkje berre dei vi ser på tv eller les om i lokalavisa. Nei, her rett og slett blomstrar frivilligheita. Med korps, idrettslag, 4H, barneforeining, sanitetskvinner, språkkafé, turlag og mykje, mykje meir.

Vi har det historiske spelet Elskhug&Eksis, som om nokre veker igjen utspelar seg nettopp her vi er no, på den eldste eksersisplassen i landet. Vi har avla idrettsstjerner, musikarar og musikalstjerner på høgt nasjonalt nivå. Og vi har til og med eit «eige» sirkus med lokal sirkusdirektør. No har ikkje eg nokon eksakt statistikk på dette, men eg vil tru at vi her i kommunen ligg langt over gjennomsnittet på å få ting til, utan å vere spesielt redde for at dette er for stort eller ambisiøst for oss. Ein kan på mange måtar seie at Eid tek den naturlege plassen som «verdens navle» her i vår del av landet.

1814 var eit viktig år i norsk historie. Det dei færraste kanskje veit, er at Norge gjennomgjekk store demografiske endringar nettopp frå rundt dette året. Med kraftig auke i folketalet. Først og fremst fordi dødelegheita gjekk ned. På den tida var det vanleg at kvar norske kvinne fekk 4-5 barn, det same som i mange afrikanske land i dag. Og forventa levealder var 45 år for menn og 48 år for kvinner. Mens spebarnsdødelegheita var 150 per 1000 fødde. I dag er vi samla her for å feire nasjonaldagen, Norge sin bursdag. I år er det 205 år sidan landet vårt fekk si første grunnlov. 17. mai i 1814 vart grunnlova underskriven på Eidsvoll av 112 menn, ingen kvinner.

Grunnlova var moderne og framsynt for si tid, med inspirasjon frå blant anna USA si uavhengighetserklæring og frå den franske revolusjonen. Vi har Europas eldste og verdas nest eldste grunnlov som framleis er i bruk, og den er i dag eit samlande symbol for fridom, sjølvstende og demokrati. Det er tankevekkande at ein i eit land med såpass dårlege levekår, klarte å løfte fram demokratiet på denne måten. Grunnlova bygger på prinsippa om folkesuverenitet, maktfordeling og menneskerettar. Den var starten på det norske demokratiet. Men den var ikkje demokratisk utifrå slik ein tenker i dag. Kun eit fåtall menn fekk stemmerett i 1814, kvinner fekk ikkje delta i val. Mot slutten av 1800-talet tiltok kampen for allmenn stemmerett. Borgarlege kvinnesakskvinner ville ha likestilling med menn, og arbeiderkvinnene ville ha større innflytelse for heile arbeiderklassa. Som vi veit enda det med allmenn stemmerett ved alle val i 1913.

Det norske folkestyret har med andre ord blitt gradvis utbygd til slik vi kjenner det i dag. Vi har ein over 200 år lang demokratisk prosess, der enkeltmenneske, arbeiderforeninger, kvinneforeninger, politiske parti og ulike organisasjonar har stått sentralt. Dette er i høgste grad demokrati. No må vi vere obs så ikkje dette forvitrar. Så ikkje netthets hindrar folk frå å engasjere seg og delta. Så vi kan ha stort mangfald - med tanke på mellom anna kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell legning og mykje meir - både i frivilligheten og i lokalpolitikken. Så ikkje demokratiet forvitrar.

Eg starta med å seie at eg er innflyttar, som valde å bli buande. Her på Eid har vi i fleire år hatt slagordet «Eid inviterer». Det slagordet var ikkje her då vi flytta til bygda. Viss eg skal vere heilt ærleg, og det skal ein vel kanskje på ein dag som denne, så opplevde eg det som nokså vanskeleg å få innpass her på Eid. Først etter fleire år i bygda innsåg eg at om eg ville ha eit sosialt liv her, så måtte eg i større grad ta initiativet sjølv. Så det gjorde eg. Og eg har etterkvart funne meg svært godt tilrette då, sidan vi har blitt buande og har blitt nærmast fastgrodde.

Men denne eigne erfaringa har fått meg til å tenkje litt. Det er lett å invitere i slagordsform. Men kva er det eigentleg vi inviterer til. Er vi flinke nok eller bevisste nok til å inkludere nye innbyggjarar, uavhengig av kor dei kjem frå. Eller er det litt slik at vi eigentleg har nok med oss sjølve og dei vennene vi alt har, og tenker at det vert for mykje styr. Eg veit i alle fall at eg har litt å gå på når det gjeld å ta nye initiativ i ein travel kvardag. Og det er det kanskje fleire av dokke som har. Men kanskje er det nettopp det vi skal gjere no i løpet av det komande året. Kanskje er det noko vi ikkje vil angre på. For det å ha nokon å vere i lag med er viktig. For alle menneske. Mennesket er eit sosialt vesen.

På Nordfjord BUP, der eg jobbar til dagleg, har vi mottoet: «Vi utviklar oss i samspel heile livet». Kva meiner vi med det? Jau - nettopp at psykisk helse eller uhelse - eller for den del personligheten - ikkje vert utvikla i einerom. Menneskehjernen treng å vere i samspel med andre for å utvikle seg. Det ser vi frå vi er heilt små. Då den vesle babyen treng å få passeleg respons på sine signal - om det er svolt, glede, frustrasjon eller behov for kos - for å utvikle seg tilfredsstillande. Men slik er det jo også for ungdom - og til og med for oss vaksne. Sjølv om både signala og responsen sjølvsagt endrar seg.

Kva er så god psykisk helse? Det er ikkje nødvendigvis eit lett svar på det. Alle har vi ei psykisk helse. Av og til god. Av og til ikkje fullt så god. Å ha det sånn relativt bra med seg sjølv og omgivelsane sine. Å trivast sånn ganske godt der ein er i livet sitt. Å kunne handtere vanskelege følelsar og vanskelege opplevelsar sånn nokolunde greit. Kanskje å ha nokon ein kan snakke med om stort og smått. Men slett ikkje å vere lukkeleg heile tida. Og heller ikkje å sjå ut på ein bestemt måte - eller å oppføre seg sånn og slik. Eller å få eit visst antal «likes». Alle treng vi at nokon ser oss, er nyfikne på oss og interesserte i oss.

No tenker kanskje nokre av dokke at eg har rota meg langt ut på viddene, som begynner å snakke om psykisk helse på sjølvaste nasjonaldagen. Og kanskje har eg det. Men i mitt hovud så er der ein slags raud tråd i dette. På nasjonaldagen feirer vi vårt demokrati og vår fridom i fellesskap. Fridom til å vere den ein er. Fridom til å delta. Fridom til å kunne ha det bra med seg sjølv og med andre.

Om berre få månader blir vi til Stad kommune. Då får vi nye med-bygdingar frå både Selje og Bryggja. Det vert kjempespennande! Så til alle gamle og nye sambygdningar vil eg seie: Korleis kan nettopp du bruke fridomen din til å engasjere deg og å bruke talenta dine her. Korleis kan nettopp du bruke fridomen din til å bidra til at nokon rundt deg får ein litt betre kvardag. Med desse orda vil eg avslutte og ønske alle saman ein fortsatt fantastisk fin 17.mai!