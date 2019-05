– Eg har fortsatt trua på dokke

Nyhende

17. Mai er ein stor dag for alle nordmenn. Dette er dagen vi feirar Grunnlova og vår nasjons sjølvstendigheit. Det er allereie er 205 år sida vi fekk Grunnlova og at nordmenn kunne med handa på hjartet sei at «vi er vår egen frie nasjon». Greitt nok at rett etter vi blei fri frå danskane i 1814, så kom svenskane nokre månadar seinare og lagde ny union, men Grunnlova var fin å få med seg likevel. I Grunnlova står nemleg mykje av det som gjer oss nordmenn, til nordmenn. Den byggjer på fridom, rettferdigheit, og menneskeverd som er verdiar ein lett kjenner igjen i folket. Etter vi fekk grunnlova vår vart det store endringar innanfor styreformene i landet. Vi bytta ut monarkiet med demokratiet, og flytta dermed makta over til folket. Demokratiet vi har den dag i dag. Noko som gjer at eg og du har noko å seie, og at vi kan stemme på kven som skal styre Norge. Derfor burde vi vere evig takknemlege til dei 112 menna på Eidsvoll som gjorde at vår stemme blir høyrt, og at vi har lov til å seie det vi vil.

Nordfjordeid har i det siste året vist storby-ambisjonar med den lokale veksten vi har sett. Sagastad er ferdigbygd og open for drift, noko som alle er begeistra for. Nå trenge vi berre vikingbar, vikingbowling og ein vikingpizzaleveranse, så er ungdomen fornøgde. Pizzaen blir jo sjølvsagt levert med Myklebustskipet som kjem sigande ut fjorden. Vi skal få besøk av enorme cruiseskip med plass til over 3000 passasjerar, noko som er rundt halvparten av det befolkninga her er. Og dermed vi skal få 24 nye matbutikkar til å brødfø turistane når dei kjem. Med andre ord så har matvarebransjen på Eid offisielt begynt å konkurrere med frisørsalongane i å ha flest butikkar. Noko som fort kan bli ein brutal konflikt. I nær framtid kan derfor Eid i mi meining bli oppsummert med tre ord: Vikingar, matvarebutikkar og frisørsalongar. Det blir i alle fall spennande å sjå korleis Eid utviklar seg i framtida, og spesielt om viking temaet tek over heile plassen. Det hadde nok vikingane på folkehøgskulen likt.

Dagen i dag er ikkje berre nasjonaldagen til Norge, men det er også markeringa på siste dagen russen får vere russ. Likevel er det ikkje ein trist følelse vi sitt igjen med. Det vi kjenner på er ein følelse av glede, takknemligheit og kanskje litt lettelse for at vi endeleg er ferdig med russetida. Det skal bli godt å få på seg ei ny bukse, det blir godt å la levera kvile litt, og det skal bli greitt å sleppe å dele ut russekort heile tida, sjølv om det alltid er morosamt med litt oppmerksomheit.

Vi har gjort mykje spennande gjennom russetida. I Januar framførte vi årets russerevy. Der feira vi 10 årsjubileumet til operahuset, og alle dei ansatte som jobbar på bygget. Nesten heile russekullet var med på dans og sang på scena, noko som var ein fantastisk opplevelse for alle! 13.April tok vi på russeutstyret for første gang og marsjerte gjennom gatene på Eid med høg musikk og ein rekordhøg stemning. Same dagen blei vi også døypt ved å styrte ein halvliter på 30 sekund eller eventuelt å få det som er igjen over hovudet. Vi har gjennomført russeknuter som blant anna å bade før 1.Mai, vi har køyrt 10 gongar rundt rundkøyringa, vi har gått med brød som sko, og vi har kjøpt kebab til presidenten… Den gjorde i alle fall eg, og det er fortsatt tid til dei som ikkje har gjort det enda.

Kanskje det viktigaste vi gjorde gjennom heile russetida var å delta i årets krafttak mot kreft. I år gjekk innsamlinga til forsking på krefttypar med lågast overleving. Innsamlinga var søndag 17.Mars. Det var fint vêr og vi var veldig motiverte til å nå målet på 100 000 kr (da slår vi fjordårets kull med god margin). Vi var veldig spente på resultatet dagen etterpå, og når aksjonssjefane våre delte det vart heile kullet ekstatisk. Saman med dokke klarte vi å samle inn 100 684 kr, noko som er heilt utruleg. Alle kan gi seg ein klapp på skuldra etter det resultatet, og så håpar vi at neste års russekull klarar seg like bra!

Det er ikkje berre slutten av russetida vi står ovanfor heller. No er vi også inne i den siste innspurten på vidaregåande skule og 13 års skulegang. Akkurat som vi vil sjå tilbake på russetida med eit smil, vil vi også mimre tilbake på skulegangen vår med gode minner. Heilt frå barneskulen har vi vert omringa av gode lærarar og rektorar, men det er kanskje dei som har holdt ut med oss på Eid VGs som fortener mest skryt. Mengda tolmodighet desse lærarane må ha for å tolerere denne gjengen med hostande, snufsande, bakfulle ungar må vere enorm. Spesielt i den siste månaden har lærarane vert ekstra snille med tanke på dagsformen vår, eller så har dei starta å gi litt blaffen. Uansett så ser vi på oss som heldige som har hatt ein så fantastisk skulegang, og eg kunne ikkje tenkt ein betre plass å avslutte 13 år utdanning enn ved Eid Vgs.

Å vere russepresident for årets kull har vert lærerikt. Erfaringane med planlegging, bestilling og å dele ut arbeidsoppgåver blir noko eg tar med meg vidare, men det området eg har lært mest om må vere russen sjølv. Eg er spent på å sjå kor alle ender opp når vi skal ha 10 års jubileum. Eg har sett dokke både når dokke er på toppen, og botnen i russetida, og eg trur at det vil bli ein fin variasjon på kva veg dokke velje å gå i framtida. Men eg har fortsatt trua på dokke. At dokke vil klare dokke bra ut i verda. I alle fall dei fleste…

På vegne av heile russen vil eg gi ein stor takk for all hjelpa vi fekk frå operahuset når vi skulle lage revy, ein stor takk til frivilligsentralen og alle andre som har hjelpt oss med å lage til festane våre! Vi er også takknemlege til alle foreldra som har stilt opp under arrangement, og sendt vekk alle som ikkje har lov til å feste med oss, og ikkje minst når dei har sendt oss opp til legevakta etter vi har tatt ein slurk for mykje.

Æresrussen i år er også nokon som har hjelpt russen mykje gjennom det siste semesteret. Når russestyret satt fortvila og usikre på kva vi skulle gjere, så kom denne personen og redda dagen for oss fleire gongar. Det er ikkje tvil om at ho har letta på arbeidsmengda til styret. Æresrussen for russekullet 2019, sjølv om det står 2018 på programmet, er ingen andre enn den unge lovande miljøkoordinatoren på Eid Vgs. Hilde Kristin Grimstad Nord! Ho er dessverre ikkje her i dag, men vi har allereie gitt ho blomster, så ho er fornøgd.

Eg vil avslutte med å ynskje alle ein god dag vidare og ikkje minst ein god sommar. Eg vil også sei lykke til til russen med eksamenstida som no er rett rundt hjørnet.

Gratulerer med dagen alle saman, og takk for meg!