Marsjerte gjennom gatene

Nyhende

Kvart å blir nasjonaldagfeiringa avslutta med Tappenstrek. Med rekruttane frå Elskhug og Eksis i spissen, følgt av Eid Musikklag er det hurtig marsj gjennom gatene i Eid, før ein endar opp på eksersisplassen for å få med dei siste ord for dagen. Slik også i år. Her er ein liten videosnutt frå Tappenstrek 2019.