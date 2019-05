17. mai feiring i nydeleg omgjevnader

Nyhende

I år var vi ekstra heldige med strålande sol frå neste skyfri himmel. Vakrare ramme enn feiring ute på Ohrheimhaugen kan ein ikkje tenkje seg. Stårheim skulemusikk stod for korpsmusikken. Elevar frå sjuande klasse ved Stårheim skule heldt tale for dagen. Her finn du bilete frå arrangementet i Stårheim-bygda. I tillegg song barnekoret for dei frammøtte på Orheimhaugen.