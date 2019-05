Nyhende

– Ei ny tid for Eid. Dette blir eit løft for alle, ein viktig del av ei større satsing, Sagastad ligg midt i løypa, seier dagleg leiar i Sogn og Fjordane næringsråd, Bjørn Lødemel. Han peikar på at Hoven er på plass. No er Sagastad på plass, og Selja ligg der. – No gjeld det å få på plass Stad skipstunnel og å utvikle Vestkapp som eit nytt Nordkapp. Det er kjempespennande tankar.

Lødemel fortel at turisme er ein av dei tinga som dei vil jobbe med i næringsrådet.

– Vi kjem til å henge oss på for å få realisert skipstunnel og Vestkapp. Vi kan presse på og støtte opp under gode tankar, seier han.

Styrkar satsinga «Alt i ein fjord» –Eit tidsskifte