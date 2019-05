Embla feirar 25 år

Nyhende

Ideen om eit kvinneskip vart lansert i York i 1990. Seinare kom ideen om eit kvinnefredsskip i 1992. Det var krigen i tidlegare Jugoslavia som utløyste frykt for ein ny verdskrig. Å stå på ein talarstol å snakke fredens sak, ville nok ikkje ha dei store verknadane.

«Vi bygg eit vikingskip for fred, eit tidlegare krigsskip, snur krig til fred», vart vår parole, vårt feltrop. Det var kvinner frå Eid, Volda og Herøy som hadde ideen om eit kvinnefredsskip, og som vart røyndom i 1994.

Kvinneskipet, fredsskipet, vikingskipet, kulturskipet, natur- og miljøskipet Embla vart sjøsett på Bjørkedalsvatnet 29. april 1994. Båtbyggjar Jakob Helset hadde trua på prosjektet. Og han skapte eit vakkert skip. 10,5 m langt, 2,5 m breitt. Skipet har 12 årer, 12 skjold, mastefisk, tofter og tiljer, segl og mast. Og i framstamnen troner eit vakkert, utskore drakehovud. Døypt på Eid

Og skipet vart døypt på Eid 24. mai 1994 av gudmor Astrid Nøklebye Heiberg og fekk namnet Embla, første kvinna i norrøn mytologi.

Derfor passar det bra at skipet er attende til sin dåpsstad 25 år etter, og gudmor Astrid er og til stades. Ho skal senke «Anchor of peace» i Eidsfjorden på ettermiddagen 11. mai i sjøkanten ved Sagastad. Eit ankerfeste for fred er ei symbolsk handling vi utfører i alle hamner vi kjem til. Her skal også Emblakvinnene framføre ein lysseremoni.

Ut på kveld 11. mai vil vi gå eit stille fredstog med lysfaklar gjennom Eids gamle gate, alle som vil skal få vere med.

Ved Emblaskipet, som får sin plassering i Sagaparken i sjøkanten, vil vi ha ein stand, 10. og 11. mai, der det vert sal av m.a. kunstplakatar laga av kunstnaren Sylvi Aambø frå Volda og pilegrimsstavar laga av Ragnar Leine frå Herøy. Og borna skal også med, dei skal få teikne vikingskip med etterfølgande utstilling av kunstverka. Embla har segla på fjordar, sjøar, hav og elvar i inn- og utland. Vi har besøkt San Francisco i vest og Finland i aust. Erling Bjørkedal og Tor Brenne har ført skipet trygt på tilhengar gjennom Europa; til Italia, Frankrike, Spania, Latvia, Sverige. Viktige sponsorar har vore Barne- og Familiedepartementet, Star Shipping, kommunar og fylker m.fl.

Vi er 12 kvinner som ror, høvedskvinna står ved roret og ei står i stamnen og ser etter farar som truer.

Fredag 10. og laurdag 11. mai får Embla kvile på land og feire sine 25 år, men ut på sommaren vil ho atter få vatn under kjøl. Og vi er imponerte, og ikkje minst stolte, over båtbyggjarane frå Bjørkedalen og Straumshamn, som har gjenskapt det 30 m lange Myklebustskipet, sjøsett 27. april 2019 og døypt dagen etter av Kultur- og Likestillingsminister, Trine Skei Grande, og som no får sin base i Sagastad på Eid. Embla vert veslebarnet i samanlikning, men ho er skapt over same lest, av same skog og av same båtbyggjarhand.

Velkommen til Emblaskipet og Embla sin stand i Sagaparken på Eid 10. og 11. mai.