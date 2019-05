Ber formannskapet imøtegå rådsvedtak

Nyhende

I eposten Selje-ordføraren har sendt til medlemmene i formannskapet viser han til, at han på vegne av Selje KrF, Selje Høgre, Tverrpolitisk og AP, legg fram forslag til uttal som han håper formannskapet kan vedta som ein reaksjon på rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne sitt vedtak i sak 18/19 i møte 11. april.

Peikar på manglar

I vedtaket i «Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne» heiter det mellom anna:

«Ein ber no om at kommunestyret tek ansvar og snur den negative trenden ein har sett, og prioriterer slik at kommunen kan yte forsvarlege og kvalitative tenester på alle fagområder. Innan helse- og omsorgstenestetilbodet ser ein store manglar i forhold til fagleg kompetanse og ein manglar fleire høgskuleutdanna faggrupper innan dette området. Kommunen har ikkje vist vilje til å gjere desse stillingane så attraktive at ein får søkjarar på utlyste stillingar og ein ender opp med å tilsette annan fagkompetanse eller ufaglært arbeidskraft i stillingar som heilt tydeleg treng fagkompetanse på høgskulenivå.»

Vidare i vedtaket heiter det: «Kommunen kjem heller ikkje noko godt ut på utdanningsområdet, som også skuldast stram økonomistyring. Ein har ikkje noko imot stram styring på økonomien, men når det fører til at elevar med samansette lærevanskar og andre former for lærevanskar vert dei som taper på grunn av dette, kan ein ikkje lenger akseptere dette. Det er kommunens plikt å utdanne og forberede borna på eit liv etter barne- og ungdomsskulen gjennom god og tilrettelagt undervisning ut frå elevens moglegheiter og evner til å motta undervisning.

Ordføraren sitt framlegg til uttale

«Det er med undring formannskapet les uttale til råd for eldre og funksjonshemma i Selje kommune om tenestetilbodet for personar med nedsett funksjonsemne og drifta innanfor helse og omsorg.

Ein kan lure på kva dokumentasjon rådet har i sine påstandar. Står det så dårleg til med dei kommunale tenestene er formannskapet av den formeining at dette burde administrasjonen ha varsla om, slik at grep hadde vert gjort. Når det er sagt, har vi den tilliten til administrasjonen, at vi er trygge på at så ikkje er tilfelle.

1. Formannskapet meiner bestemt at dei kommunale tenestene er av god kvalitet men kan sjølvsagt verte betre.

2. Formannskapet meiner bestemt at prioriteringar som kommunestyre har gjort har løfta dei kommunale tenestene innanfor forsvarlege rammer.

3. Formannskapet meiner bestemt at Selje kommune leverer gode tenester innanfor helse- og omsorg.

Påstand 1:

«Innan helse- og omsorgstenestetilbodet ser ein store manglar i forhold til fagleg kompetanse og ein manglar fleire høgskuleutdanna faggrupper innan dette området»

Ordførar si imøtegåing

Selje kommune har:

1. Vedtatt ein rekrutterings – og kompetanseplan som set fokus på dette.

2. Selje kommune har løfta startløn og tariff for sjukepleiarar i turnus for å få tilsett og behalde fleire i stillingar.

3. Selje kommune har på lik linje med mange kommunar utfordringar med rekruttering. Derfor har vi løfta dette inn til Stad Vekst og vi er i gang med eit større rekruttering og marknadsføringsprosjekt i lag med næringslivet. Kommunesamanslåinga vil og gjere det meir attraktivt å jobbe i nye Stad kommune.

4. Selje kommune har innført heiltidsvalet med å få fleire heiltidsstillingar innanfor Helse og Omsorg. Større stillingsprosentar gjer det meir attraktivt å jobbe.

5. Selje kommune har innført ønsketurnus som betyr at kommunen legg til rette for ønsker som tilsette har for arbeid og ferie.

6. Selje kommune har kontinuerleg utlysning og utlysning skjer i samarbeid med HTV og kommunen tar direkte kontakt med aktuelle søkjarar.

7. Selje kommune støttar etter og vidareutdanning gjennom kompetansetilskot.

Påstand 2:

«Kommunen kjem heller ikkje noko godt ut på utdanningsområdet, som også skuldast stram økonomistyring. Ein har ikkje noko imot stram styring på økonomien, men når det fører til at elevar med samansette lærevanskar og andre former for lærevanskar vert dei som taper på grunn av dette, kan ein ikkje lenger akseptere dette»

Ordførar si imøtegåing

Ei kommune kan alltid gjere meir for sine elevar og elevar med lærevanskar, men formannskapet meiner bestemt at elevane i Seljeskulane får eit godt og forsvarleg opplegg, uansett utfordring. Etter KOSTRA bruker Selje kommune mykje pengar på grunnskuleopplæring, Selje kommune bruker mykje pengar på elevar med særskilte behov. Kommunen vil framoversjå på korleis ein kan bruke dei totale midlane til oppvekst på ein betre måte, til det betre for dei fleste. Målet er ikkje å bruke mest mogeleg pengar men å bruke dei best mogeleg.

Kommunale tenester generelt sett er strengt regulert og er under kontroll frå fylkesmannen. Selje kommune har ingen eller få avvik frå tilsyn frå fylkesmannen og avvik som er meldt er lukka. Derfor meiner formannskapet at uttalen til rådet for eldre og funksjonhemma er feil i forhold til den situasjon som kommunen er i.

Formannskapet vil oppfordre rådet til å sjå på alt det positive som skjer, og ikkje minst at dei konkretiserer påstandane om at sparekniven har gått utover tenestetilboda som det blir peika på i brevet.

I ordet «råd» ligg det ein viss forpliktelse. Eit råd skal vere konstruktivt og komme med forslag omkring drift og ulike tiltak innanfor rådet sitt mandat. Vi finn særs lite konstruktivt i brevet frå rådet, som var på trykk i førre vekes aviser. Ser og at rådet er opptekne av rekruttering. Trur ikkje at slike påstandar rådet kjem med, og som Formannskapet meiner er direkte feil, gagnar den saka.»

Saka vert lagt fram for formannskapsmøtet i dag 8. mai.