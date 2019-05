Begeistra publikum

Nyhende

Publikum let seg begeistre over magi, kroppsferdigheiter, styrke og ikkje minst humoren som gjennomsyra mykje av årets program. Her var det morosame klovnerier, sjonglering, fartsfylte stunts og imponerande luftakrobatikk. Og som alltid. Sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal skuffa ikkje, men skapte spenning og begeistra store og små med sine berømte koppekunstar.

Jan Ketil Smørdal og Cirkus Agora markerer i år at det er 30 år sidan han starta opp med eige sirkus. Smørdal dreiv først 21 år med tradisjonelt sirkus, deretter sju år med sirkus i alt frå barnehagar til kyrkjer og eldresenter, for deretter å starte opp igjen med sirkus på vegen frå 2017.

Her kan du sjå glimt frå Cirkus Agora si jubileumsframsyning på Nordfjordeid i går. I kveld er det ein ny sjanse til å oppleve ekte sirkus på Utstillingsplassen i Øyane.