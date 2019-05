Søkjer om bankgaranti

Nyhende

Då saka var oppe i Formannskapet sist torsdag vart saka utsett.

Lånet skal gå til betaling av uteståande fordringar på til saman 1,2 millionar kroner. Refinansiering eksisterande lån på 900.000 kroner og til dekning av utgifter sommar 2019, på 400.000 kroner.

Underskot

Harpefossen skisenter AS har rekneskap som går frå 1. juli til 30. juni året etter. Dette fordi hovudaktiviteten er knytt til vintersesongen. Prognose for rekneskap 2019 som skal avsluttast 30. juni 2019 syner at det går mot eit underskot på kring 1,2 millionar kroner for rekneskapsperioden. Dette er det største underskotet i løpet av dei siste ti åra.

«Det planlagde låneopptaket skal mellom anna gå til å dekke manglande likviditet på grunn av underskotet og til å dekke utgifter framover til oppstart for sesongen 2019/2020.»

Nærare orientering

Som sagt så utsette Formannskapet i Eid saka, i påvente av ei nærare orientering frå Harpefossen skisenter. I saksunderlaget vert det peikt på at det er uheldig for selskapet å ta opp langsiktig lån for å skaffe likviditet til løpande driftsutgifter. Det er også å forvente at kommunen vil få ein søknad om ekstra driftstilskot i løpet av komande haust for at selskapet skal ha likviditet fram til sesongstart.