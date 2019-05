Heim til Eid med Cirkus Agora

Nyhende

Tysdag og onsdag denne veka er dei på plass på Nordfjordeid for å gi sirkusopplevingar for nordfjordingane.

Cirkus Agora er i gang med ein ny sesong. I år er det jubileum. Det er 30 år sidan sirkuset si første førestilling på Hamar.

- Denne feiringa finn stad mot mange odds, for vi skal ikkje leggje skjul på at det har vore motbakkar i løpet av desse tredve åra, konstaterer Smørdal.

Cirkus i heile den vestelege verda slit med å få det til økonomisk. Han fortel at fjoråressesongen for denne bransjen i Skandinavia, Tyskland og Storbritannia blei ekstra vanskeleg på grunn av den ekstreme varmen i desse landa. Det er vanskeleg å få publikum til å oppsøkje sirkus under slike vêrforhold.

Økonomisk overskot

- Cirkus Agora er inne i sin tredje sesong med den profilen vi no har valt, og det fungerer! Både i 2017 og 2018 fekk vi økonomisk overskot. Til og med den varme sommaren klarte vi å styre unna ved å legge store delar av turneen til Nord-Norge. Der hadde ein mykje av det vêret vi sirkusdirektørar likar best. Regnvêr, seier han.

Smørdal viser til at oppskrifta på suksessen har fleire element. Teltet er ikkje så stort som det ein gong var, men i manesjen er det plass. Det er heller ikkje så mange tilsette som tidlegare, men staben er stor nok. Sirkus-orkesteret er erstatta med eit god musikkanlegg, og lys og lyd er betre enn nokon gong.

- Vi forsøker å ligge minst to dagar på same stad i staden for ein. Dette både for å spare transportutgifter, og for å spare miljøet for utslepp frå køyretøya, fortel han. Kontorfunksjonar blir ivaretatt av sirkusdirektøren si familie heime i Bergen.

- Men det er eit område der det ikkje sparast, og det er på det som foregår i manesjen. Riktignok er dei store dyra, slik som elefantar, for lengst ute. Vi i Cirkus Agora synes det er heilt greit. Elefantar høyrer ikkje heime i eit moderne sirkus, meiner vi, seier han.

Kvalitet

Sirkusdirektøren påpeikar at dei har kvalitet heile vegen, ikkje minst når det gjeld artistane.

- Det som foregår i manesjen skal gi publikum den varme Agora-kjensla - og det ser vi skjer også i år, påpeikar han.

Han vil spesielt nemne årets debutant, norske Erika Hågensen. Ho har fått si sirkusutdanning frå kulturskulen i Trondheim, men var i ferd med å starte ein yrkeskarriere hos Ikea i Trondheim då Cirkus Agora kontakta henne med spørsmål om ho kunne tenke seg å jobbe for dei. Det ville ho, og det er sirkusdirektøren svært glad for.

- Husklovnen Francesco har ein sentral rolle i forestillinga, og han er ekstremt dyktig. Men det er også alle dei andre som opptrer i manesjen til Cirkus Agora i år. Dei må opplevast!, meiner Smørdal.