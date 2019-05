Eid har særpreg

Nyhende

I februar 2018 opna Biltema dørene på Nordfjordeid, og deira inntreden har nok spela ei betydeleg rolle for auken i handel per innbyggar. Eid Handel peikar også på at butikkane i gata har hatt eit stort fokus på at om ein ynskjer å ha butikken i morgon, så må ein bruke butikken i dag. Dette er noko som dei trur eidarane har tatt til seg.