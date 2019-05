Reagerer på uttale

Nyhende

No har dei skrive brev til statsminister Erna Solberg. Det var under landsmøtemiddagen til Frp at finansminister Siv Jensen sa: «Det er bare å brette opp ermene, dundre ut, og knuse disse jævla sosialistane».

I brevet til Erna Solberg skriv ordførarane om at KS tidleg i april på vegne av landets ordførarar leverte «Valgløfte 2019» til Stortingspresidenten. Der ønskjer ein å løfte respekten for kvarandre ved inngangen av lokalvalkampen 2019. I «Valgløftet» står det mellom anna følgjande: «I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep. Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi forventer: At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.»

Urovekkande

– Vi må som politiske leiarar på lokalt nivå i vårt virke gå føre som gode rollemodellar. Det same gjeld politiske leiarar på nasjonalt nivå, seier Osdal og Bjørlo. Våre lokale ordførarar meiner uttalen til finansministeren er urovekkande teikn på at det nasjonale politiske miljøet ikkje har fått med seg alvoret som ligg i KS sitt «Valgløfte 2019».

Ferske tal syner at 43 prosent av norske lokalpolitikarar har opplevd hatefulle ytringar eller trugsmål. Halvparten har også vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette.

- Uttaler som den Finansministeren kom med i helga, må sjåast med dette bakteppet. Uttalen nører opp under hat, trugsmål og ei urovekkande aggressiv stemning som vi veit breier om seg, særleg i kommentarfelt og i sosiale media. Vi må som lokalpolitikarar dagleg stå i dette og gjere det vi kan for å halde oppe ein respektfull debatt. Det blir verre av den type retorikk som ein statsråd her legg lista for, og som vi allereie no ser blir adoptert av hennar politiske motstandarar land og strand rundt ved inngangen til lokalvalkampen, påpeikar Bjørlo og Osdal.

No oppmodar dei statsministeren til å gjere det heilt klart at alle - også medlemmer av regjeringa - må sjå på seg sjølv som rollemodellar i diskusjonar og debattar, og at den type uttale som ein her opplevde, ikkje er greitt.

- Om det ikkje allereie er gjort, vil vi også be om at KS sitt "Valgløfte 2019" blir gjort kjent for samtlege medlemmer av regjeringa, seier dei.