Får midlar til å kartleggje fiskeplassar

Nyhende

Sogn og Fjordane fylkeskommune har tidlegare fått midlar til å kartlegge tilgjenge på sentrumsnære turvegar, badeplassar og skianlegg. No er det fiskeplassane rundt om i fylket som står for tur. Målet er å lage ei database for tilgjengelegheit i tettstadar og friluftsområde rundt om i Norge.

Fiskeplassane ved Hornindalsvatnet, Oppstrynvatnet, Skramsvatnet, Storevatnet, Bekkjavatnet, Jølstravatnet, Holsavatnet, Vikdalsvatnet, Breimsvatnet, Dalavatnet og Hafslovatnet er blant vatna som ligg i planane.

– Fiske er ein aktivitet som kan passe godt for alle, også menneske med nedsett funksjonsevne. Men for at dei skal ha mogelegheit til å nytte seg av ein fiskeplass, må denne vere tilgjengeleg og tilrettelagd, seier førstekonsulent i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Frank Tore Farsund Tveit, i ei pressemelding.

– Vi ønskjer i første omgang å finne ut av kor lett tilgjengelege desse fiskeplassane er per i dag, men vi vil i tillegg peike på kva som eventuelt kan gjerast for å betre tilgjenget, legg han til.