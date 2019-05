Passerte 100.000 kroner pr innbyggar

Nyhende

SSB sine nye tal for detaljhandel syner at framveksten av Nordfjordeid som handelssenter har styrka heile Nordfjord. Handelen i alle kommunane i Nordfjord auka i 2018 - samtidig som handelslekkasjen mot Førde og Ålesund er bremsa.

– Veksten i handel er viktig for arbeidsplassar, vekst og utvikling. Det er all grunn til å sjå lyst på framtida for handels- og servicenæringa i heile regionen, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

Positivt i Nordfjord

Ordføraren viser til at på berre fem år har den samla handelsomsetninga i Eid auka med heile 140 millionar kroner pr år, samtidig som det også har vore positiv utvikling i dei andre kommunane i Nordfjord. Dette betyr enormt mykje for både sysselsetjing, busetjing og attraktivitet for Eid og heile Nordfjord.

Meir er på gang

– Eg er trygg på at vi berre har sett starten på ei rivande utvikling av Nordfjordeid som handels- og servicesenter. I 2019 er to nye, store handelsetableringar under bygging på Nordfjordeid: Lunden Handelspark og Eid Næringspark med samla investeringar på opp mot 150 millionar kroner. Samtidig ser vi nye butikketableringar i den tradisjonsrike Eidsgata, og Nordfjordeid vil for fyrste gong bli cruisedestinasjon med om lag 50.000 passasjerar til kai i 2019 og 100.000 passasjerar i 2020. Handelstala for Aurland syner at ei satsing på cruise også kan legge att svært mykje for lokal detaljhandel. Dette vil for Nordfjordeid kome på toppen av den utviklinga vi ser elles, seier Bjørlo.

Tett lagspel

Ordføraren legg vekt på at utviklinga på Nordfjordeid ikkje har kome av seg sjølv - den kjem av eit tett lagspel over mange år mellom Eid kommune og handelsaktørar med langsiktige ambisjonar. Samtidig har Eid kommune vore offensive med å legge til rette nye næringsareal for handel og sikre rask handsaming av byggesøknader.

– Vi skal halde fram denne langsiktige satsinga på å vere ei næringsvenleg kommune i nye Stad kommune - det er viktig for heile Nordfjord, understrekar Eid-ordføraren.

Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr), etter region, statistikkvariabel og termin.

2016T6 2017T6 2018T6 Endring frå 2017 til 2018 Endring frå 2017 til 2018 % Sogndal 115 417 115 971 114 819 -1 152 -0,99 % Førde 147 933 149 787 145 102 -4 685 -3,1 % Bremanger 33 395 33 769 34 911 1 142 3,3 % Vågsøy 84 351 82 932 86 346 3 414 4,1 % Selje 35 969 34 979 38 515 3 536 10,1 % Eid 92 084 94 876 100 012 5 136 5,4 % Hornindal 38 630 39 483 41 721 2 238 5,6 % Gloppen 76 321 78 035 79 022 987 0,71 % Stryn 79 813 80 604 81 595 991 1,2 % Volda 90 216 97 130 93 714 -3 416 -3,5 % Ørsta 82 675 83 723 83 123 -600 -0,71 %