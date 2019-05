Nyhende

Det var heile 151 køyretøy inne på kontrollplassen, 18 av desse vart kontrollerte.

Fem førarar fekk årvaringar for brot på regelverket om køyre- og kviletid. Ein førar fekk gebyr for manglande dokument, medan ein annan førar fekk bruksforbod for sikthindrande ting ved frontrute.