Fjordhesten i ringen

Nyhende

Sidan 1886 har Statens Hingsteutstilling første helga i mai vore høgdepunktet for mang ein fjordhestentusiast. Utstillinga er i dag det høgste avlsmålet for fjordhingstar. Det er her retningslinene for framtidig avls- og bruksmateriale blir tekne i bruk i praksis, og det er ikkje lett å kome gjennom det berømte nålauget.

Det er med andre ord ein gamal og fin tradisjon ein i desse dagar samlast til igjen.

I år markerer ein også Nordfjord Fjordhestlag sitt 100-årsjubileum og Norges Fjordhestlag sine 70 år. I tillegg er det i år 30 år sidan Norsk Fjordhestsenter vart etablert på Nordfjordeid.

Det fortel også kor bunnsolid fjordhesten har stått seg i regionen vår.

Utstillinga er viktig for fjordhesten. Det er her grunnlaget for komande generasjonar for fjordhesten vert lagt. Fjordhingstane har siste dagane vore gjennom bruksvurderingar og veterinærundersøkingar, lausmønstring og laushopping, køyreprøver og mønstring.

Fredag er det offisiell opning av utstillinga. Før det heile eliminerer med kvalitetsoppstilling og premiering laurdag. Her får du oppleve dei flottaste fjordhingstane i verda. Det er alltid stor spenning til kåringane, og kven som kjem gjennom nålauget.

Og sjølv om du ikkje er superinteressert i hest, så er det vel verdt ein tur for å oppleve ein del av det som er kulturarven vår. Laurdag skal beste fjordhesten i verda veljast ut – og det i di eiga heimbygd.

Vi gratulerer med 100, 70 og 30-årsjubileum, og ønskjer fjordhestfolket velkommen til fjordhesten sitt mekka.