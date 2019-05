- Vi må ta kampen

Nyhende

Tradisjonen tru møttes ein til 1. mai-frukost på Nordfjordeid, denne gong på Magnifikk.

Her kan du lese heile 1. mai-talen til Siri Sandvik, ordførarkandidat for Stad Ap:

Kjære alle saman. Gratulerer med dagen, og takk for at eg får komme hit og markere dagen saman med dokke.

I dag feirer vi arbeidarane sin dag. Besten min var småbrukar og linjemontør inn i Gloppen. Kvar 1.mai heiste han

flagget og tok på seg kvit skjorte og bestekofta. Mens alle naboane, som var bønder, brukte dagen til å spreie møk. Besten min hadde det ikkje så trangt. Men han heiste flagget for å vise solidaritet med alle dei arbeidarane som hadde det

mykje tøffare. Besten ivra for at døtra, mi mor, skulle ta artium og få mulighet til høgare utdanning, ein mulighet han sjølv ikkje hadde hatt.

I 1889 vedtok stiftingskongressen til Den andre internasjonalen i Paris, å gjere 1. mai til arbeidarrørsla sin internasjonale demonstrasjonsdag. Det er 130 år sidan. Det er lenge sidan. Og verda har blitt betre.

I land der den sosialdemokratiske arbeidarrørsla tidleg fekk styring over samfunnsutviklinga – som i Norge - har livet og kvardagen for vanlege folk endra seg fundamentalt. Likevel ser vi at nokre motsetningar i samfunnet består. Motsetningar mellom høgrekreftene og arbeidarrørsla. Mellom dei som fører ein politikk som trekk i retning av større forskjellar i

samfunnet. Og dei som ønsker sterkare fellesskap.

Det minner oss om at arbeidarrørsla aldri kan sove på si vakt, men tvert i mot må være vakne, framoverlente og tydelege på sine verdiar, tydelege i sine krav.

Når vi i dag samlar oss til 1. mai-markeringar over heile landet, så ser vi desse motsetningane tydelegare enn på svært lenge. For det som no skjer, er at det pågår ein stille samfunnskamp i Norge.

Gode vener, «samfunnskamp» er eit kraftig uttrykk. Det er den typen ord som arbeidarrørsla sine pionerar brukte. Som Einar Gerhardsen brukte. Når det likevel er på sin plass i dagens situasjon, er det fordi det som no er trua, er nettopp det ein assosierer med Gerhardsen-epoken og etterkrigstida, den norske modellen. Med sterke fellesskap, små forskjellar og like muligheter. At vi er eit land der alle føler seg med.

Eit land der ingen vert ståande åleine. Eit land der vi er villige til å stille opp for kvarandre, for fellesskapet, trygge på at fellesskapet stiller opp når vi treng det sjølv. Og eit land som heng saman – der by og land heng saman – der det er meir som forener oss enn som splittar oss.

Det er Arbeiderpartiet sitt store prosjekt – og har alltid vore det. Ein samfunnskamp for sterkare fellesskap. Sterke fellesskap gjer Norge tryggare. Sterke fellesskap er grunnlaget for at vi stiller opp for kvarandre. Små og store fellesskap – alt frå eigen familie og nærmiljøet vårt, til det store fellesskapet vi alle er ein del av – det er limet i det norske samfunnet.

I eit slikt land, gode vener, kan vi ikkje la forskjellane få bli urettferdig store. I eit slikt land, kan det ikkje få breie seg ei kjensle av at vanlege folk må betale for at nokre få – dei som allereie har mest – skal få enda meir. Men det er akkurat det som er i ferd med å skje, i Norge i 2019:

Regjeringa svekker fellesskapet og aukar forskjellane mellom folk.

I Norge i 2019 stikk den rikaste tidelen frå. Og dei 1000 aller rikaste har fått rundt halvannan million kroner kvar i formueskattekutt.

Samtidig, i Norge i 2019, har pensjonistane fått mindre å rutte med, fire år på rad.

Samtidig, i Norge i 2019 har tre av ti nordmenn mindre pengar å betale rekningar med, enn dei hadde for seks år sidan.

Og samtidig, i Norge i 2019, opplever mange tusen menneske, midt i livet, å bli fråtekne arbeidsavklaringspengar – ei helserelatert yting - og bli henvist til sosialhjelp. Sjølv om det er NAV som ikkje har fått avklart dei for jobb eller trygd. Det skjer, fordi Erna Solberg og høgreregjeringa har bestemt det. Og det er ikkje på nokon måte greit.

Igjen tek høgreregjeringa frå dei som slit med å komme seg gjennom kvardagen. Igjen angrip høgreregjeringa dei som er minst i stand til å forsvare seg. Igjen ser vi at når dei rike får meir, må dei med minst betale. Det er ikkje bra. Og slik skal vi ikkje ha det i Norge.

Eg vil sitere økonomen John Kenneth Galbraith: «Det er ein merkeleg ide at dei rike arbeider betre viss dei heile tida vert rikare, medan dei fattige berre arbeider betre viss dei blir fattigare».

…

No på den internasjonale arbeiderdagen kjenner eg at det «rykker litt i min sosialdemokratiske ryggmargsrefleks». Det gjeld fleire ting.

-Vi treng eit sosialt sikkerhetsnett der vi igjen lagar maskene mindre, slik at vi igjen kan seie med rette: yt etter evne, få etter behov. Med så store masker som sikkerhetsnettet har fått dei siste åra, fungerer det ikkje lenger for dei som treng det aller mest.

-Vi treng like muligheter for alle også når det gjeld sjukdom og behandling av desse, ingen skal måtte setje seg i stor gjeld for å få nødvendig medisin for å bli friske, eller enno verre ikkje kunne få den nødvendige medisinen i et heile.

-Vi treng å finne ut korleis vi kan inkludere dei som står utanfor arbeidslivet pga manglande formell og uformell kompetanse som td språk, skulegang og arbeidserfaring, hol i cv’en

-Sosialdemokratisk tenking er forankra i kjærleiksretorikk - alle menneske er like store. Eit samfunn som ser alle menneske og veit at alle er likeverdige og har ressursar uansett utgangspunkt og samfunnslag.

-1 av 10 barn lever no under fattigdomsgrensa. Ulikhetane i Norge aukar, dei rikaste dreg i frå. Vi treng små forskjellar mellom folk. Fordi samfunn med små forskjellar er sterkare samfunn.

…

Det er utruleg viktig at arbeidsfolk har ei sterk stemme rundt bordet. Verdiar vert ikkje skapte ovanfrå, men derimot av lagspelet mellom arbeidsfolk, leiinga og eigarane i norske bedrifter og i norske kommunar. Difor er det bekymringsfullt at organisasjonsgraden, altså andelen arbeidsfolk som er med i ei fagforening, har falt til under 50% i Norge. Vi treng eit organisert og trygt arbeidsliv. Det er bra for evna vår til å møte endringar saman, og det er bra for den enkelte som vil ha ei løn og ein pensjon å leve av også i framtida.

Her synes eg det passar å sitere eit lite dikt av Stig Holmås:

«Jeg etterlater mine barn dette diktet

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av kjærlighet,

-og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.

Den sultne ser ikke det vakre.

Den trette orker ikke elske.

Jeg etterlater mine barn dette diktet.

For at de skal lære å elske vindene, havet,

Den søte lukten av stor kjærlighet,

-og fagforeningene.

Uten dem hadde vi ingenting.»

I arbeidslivet treng vi sterkare fellesskap, slik at alle er trygge på jobben og blir behandla skikkeleg.

La meg starte med forvitringa av den norske modellen, som vi mellom anna ser i byggebransjen.

Det vi ser er at trekk frå det gamle lausarbeidarsamfunnet kjem tilbake. Einar Gerhardsen si vakre oppsummering av livsverket, at ingen lenger måtte stå med lua i handa, er under press. Nulltimerskontrakter – kontrakt utan løn mellom oppdrag – breidde om seg. Nei, ein stod ikkje med lua i handa framfor ein fabrikkeigar eller storbonde. Ein stod for seg sjølv, med mobilen i handa. Og venta på melding om neste oppdrag, utan høve til å ta andre i mellomtida. Det var Norge i 2018.

Arbeiderpartiet gjekk difor i bresjen for det historiske vedtaket i fjor vår: Eit forbod mot nulltimerskontrakter, ei kraftig regulering av vilkåra for utleige av arbeidskraft. Det gjorde vi fordi arbeidslivet treng sterkare fellesskap. Fordi utviklinga trekker i retning av å svekke arbeidstakarane sine rettar. Gir dei mindre trygghet. Og dermed svekkar tryggheten og sikkerheten som fellesskapet gjev.

Dei tre dåværande regjeringspartia stemde imot. Det som for Arbeiderpartiet var fjoråret sin kanskje aller største politiske seier, omtalte Erna Solberg som sitt største nederlag. Det er ganske provoserande. Grunnen til at vi kjempar for eit sterkt fellesskap handler mellom anna om enkeltmenneska. Når fellesskapet er sterkt veit du som arbeidstakar at du ikkje er svak.

Vi viser at vi tek sterke fellesskap og kampen mot sosial dumping på alvor – ikkje berre på Stortinget – men også rundt om i kommunene.

Også her lokalt må dette vere eit fokus. Å skjerpe innkjøpsreglane slik at dei som bygger skular, barnehagar, sjukeheimar og alt anna ein kommune treng, jobbar under gode og trygge arbeidsvilkår. At bedriftene som får oppdrag for kommunen har lærlingar, at dei får ei anstendig lønn, at dei tek HMS-krav på alvor, at dei ikkje tek inn underbetalte framandarbeidarar og mykje, mykje meir. Skiens-modellen, Oslo-modellen, Telemarks-modellen – kanskje kan vi også får Nordfjord-modellen? Kjært barn har mange namn. Kva ein kallar den er ikkje viktig. Det som er viktig er at vi tek arbeidslivet på alvor, og gjer det vi kan for å trygge sterke fellesskap, ikkje berre for nokre, men for alle.

Kampen for eit anstendig og seriøst arbeidsliv står no rundt om i norske kommunar. Det er i kommunestyra vi no kan stoppe regjeringa sitt ønske om meir midlertidighet. Det er der vi skal jobbe for heiltid for dei tilsette i kommunane.

I offentleg sektor, ikkje minst i omsorgssektoren, ser vi noko av det samme. Ufrivilleg deltid. Kamp om vakter. Den konstante mangelen på forutsigbarhet. Underbemanning. De siste fire åra har vi sett at det nyttar å gjere noko med dette, dersom ein går skikkeleg inn for det. Valget til hausten blir eit valg som handlar om kva slags arbeidsliv vi skal ha i kommunen vår. Eg vil at vi skal ha eit arbeidsliv med heile, faste stillingar. I Stad kommune. For trygghet og forutsigbarhet. Det er bra for den tilsette, som får forutsigbarhet og stabilitet i arbeidsliv, og i privatøkonomien. Som igjen har betydning td for om du får bustadlån. Og det er bra for dei som skal motta tenestene, som får stabile, trygge og gode fagfolk i helse- og omsorgsektoren.

…

Kva så med den millionen nordmenn som står aller svakast i arbeidslivet, og ikkje får pensjon frå første krone? Kva er høgrepartia sin beskjed til dei? Det blir for dyrt, er beskjeden. Rettferdig pensjon blir for dyrt. Alle fortener ein pensjon å leve av, seier vi.

Eit døme på kor ulikt dette slår ut er «Kari» og «Per». Kari jobbar i omsorgssektoren. Ho tener rundt 30 000 kroner i månaden. Med ei pensjonsordning utan pensjon frå første krone, og med den lovlege minimumsgrensa på to prosent pensjonssparing, set arbeidsgjevaren hennar berre av 5000 kroner årleg til tenestepensjon.

Per er mellomleiar på møbelfabrikken. Han tener 64 000 kroner i månaden, og har sju prosent pensjonssparing. Det betyr at arbeidsgjevaren til Per set av rundt 4500 kroner kvar månad til hans tenestepensjon. Per tener altså dobbelt så mykje som Kari, men får ti gonger så mykje i tenestepensjon. Dette er jo rett og slett skikkeleg urettferdig. Og det er også bakgrunnen for Framlegget til Arbeiderpartiet og SV om pensjon frå første krone. Diverre stemde alle fire regjeringspartia mot.

Men vi tek kampen vidare. Dette skal norske arbeidstakarar vite: Når vi får ei Arbeiderparti-leia regjering, skal alle vere sikra det som så mange av oss tek for gitt, nemleg pensjonsopptening for kvar time vi jobbar. Det skulle også berre mangle. Også dette handlar om å utjamne forskjellar.

…

Kampen for eit anstendig arbeidsliv er ein kamp for fridom, mot maktmisbruk og urettferdighet. Men det er også ein likestillingskamp. Arbeiderpartiet og arbeiderrørsla har historisk alltid gått i bresjen for viktige likestillingspolitiske grep. Og Høgre har ofte stemt i mot i første omgang.

For stemmerett for kvinner.

For likestillingslova.

For sjølvbestemt abort.

For full barnehagedekning.

For at homofile kan få gifte seg.

For pappaperm.

Og ein viktig pioner her var vår eigen Gro Harlem Brundtland, med si historiske kvinneregjering.

Dei som påstår at likestilling er ein elitekamp, har skjønt lite. Dei som påstår at likestilling ikkje har noko med arbeidslivspolitikk, har heller ikkje skjønt så mykje.

Eit trygt arbeidsliv, med heile og faste stillingar, og med formalisert samarbeid mellom partane, er sjølvsagt svært viktig også for kvinner. Her i distriktet har vi eit stort behov for arbeidskraft, og rekrutteringsutfordringane er tildels store, kanskje særleg i «typiske kvinneyrker». Då må vi ta gode grep. For kven trur at unge, nyutdanna kvinner vil godta fast jobb i 33% eller 60% stilling. Når dei treng full stilling og fast stilling for å kunne leve av lønna, få boliglån, og leve gode og sjølvstendige liv her i Nordfjord.

Så vi må ta kampen også her. For heile, faste stillingar. For pappaperm. For barnehagedekning. For at kvinner framleis skal få bestemme over eigen kropp. Rett og slett for likestilling.

…

Kjære vener. Arbeiderbevegelsen vaks seg stor på to pilarar: Arbeid. Og velferd.

Arbeid - i betydninga av arbeid til alle, gode arbeidsvilkår og ei løn å leve av.

Velferd - med oppbygginga av ein velferdsstat, der vi trygger kvarandre i fellesskap.

Arbeid og velferd heng saman. Det handlar ikkje berre om å skape for å kunne dele. Det handlar også om å dele for å skape. Trygge menneske, i eit samfunn der vi har tillit til kvarandre fordi forskjellane ikkje er for store, skaper meir. Det har den norske modellen bevist.

Når Høgre seier at «tida for store velferdsreformer er over», så er ikkje vi i arbeiderbevegelsen einige. For det handlar om politikk. Om vilje. Om evne. Om synet på kva for eit samfunn vi vil ha. Eit samfunn der det er opp til den enkelte å klare seg sjølv. Eller eit samfunn der vi ser på oss sjølve som del av eit fellesskap.

På Arbeiderpartiet sitt landsmøte i april vedtok vi fleire ambisiøse velferdsreformer:

-Gratis skulemat for alle barn. Dette er ei reform som er viktig for læringa til dei 60 000 barna som kvar dag går utan matpakke. Men også for dei andre i klassa når læringsmiljøet vert rolegare. Det er bra for folkehelsa. Og det bodreg til auka trivsel når ein kan sitje i lag og ete. Slik er det for oss vaksne, og slik er det sjølvsagt også for skulebarn.

-Gratis SFO til alle førsteklassingar. I dag går nokre barn heim mens dei andre vert verande. Og det er ikkje tilfeldig kven. Ofte er det dei barna med størst behov for SFO-tilbodet, som går heim. Fordi det handlar om foreldra sin økonomi.

-Ei tannhelsereform, som gjer at ingen skal kunne sjå på tennene dine om du er rik eller fattig

Mange hevdar at dette er kostbare reformer. Og det har dei sjølvsagt rett i. Men dette viser noko av verdiforskjellane i norsk politikk. Vi vil styrke fellesskapet gjennom gratis skulemat og gratis SFO for dei minste barna, og gjere tannhelse til ein del av velferdsstaten.

Høgresida vil gjere dei rike enno rikare. Det er sjølvsagt ikkje noko gale i å vere rik. Men 25 milliardar i skattekutt frå Regjeringa, har ikkje gitt merkbart fleire arbeidsplassar, og heller ikkje meir velferd.

…

Gode vener. Det pågår ein stille samfunnskamp i Norge. Og i den samfunnskampen spelar kommunane ei avgjerande rolle. For i kommunane kan vi trygge norske arbeidstakarar gjennom å sikre heile, faste stillingar og gå i bresjen for eit seriøst og anstendig arbeidsliv. Slik at vi får eit sterkere fellesskap i det norske arbeidslivet. Det er i kommunane vi skal gjennomføre ambisiøse velferdsreformer for barna våre med gratis skulemat og gratis SFO for dei minste barna.

Vi bygger sterkare fellesskap i skulen ved å gi betre kunnskap og utjamne forskjellar. Det er i kommunane vi skal satse på ei sterk offentleg omsorg som gjer eldre til sjefar i egne liv, og seier nei til kommersialisering av omsorg. Difor er lokalvalget til hausten så viktig.

…

Kjære alle saman. Eg starta med 1889, og dei 130 åra som har gått sidan pionerane innførte 1.mai som arbeidarbevegelsen sin internasjonale kampdag. Den gongen var det først og fremst eitt krav - åtte timar arbeidsdag. I år er det nøyaktig 100 år sidan Norge innførte åttetimersdagen, etter press frå den veksande arbeiderbevegelsen. Visjonen om at arbeideren skulle ha åtte timar arbeid, åtte timar fritid og åtte timar kvile.

Denne visjonen viser eit svært viktig prinsipp: Verda tilhøyrer ikkje ein liten, heldig elite. Verda tilhøyrer alle. Og vi skal aldri gi oss i kampen for at alle menneske, i vårt land og elles i verda, skal kunne leve gode, trygge, frie og verdige liv. Difor samlar vi oss i dag på 1.mai. I kampen for sterkare fellesskap.