- Mykje hadde vore annleis

Nyhende

Her er heile appellen som Are Fagerli heldt under 1. mai-markeringa på Nordfjordeid onsdag:

Kameratar, kjære alle saman!

Det er ein god tradisjon her på Eid, at vi samlarar oss for å markere 1. mai og arbeidarane sin internasjonale kampdag. Vi skal bruke denne dagen til å minne kvarandre på kva vi saman har fått til. Men vi skal og vere medvetne om at ingen kampar er vunne for alltid.

Fagforbundet har nett avslutta ei utruleg viktig rettssak. Ei rettssak der dommen får stor betydning for heile arbeidslivet. Om retten til å vere tilsett og ikkje innleigd.

Eg snakkar om Aleris/Stendi saka:

Sidan midten av januar har 24 medlemmar av Fagforbundet, som har vore innleigde som konsulentar i Aleris, vore i rettsak mot eigen arbeidsgjevar. Dei kjempar for å vere tilsett, og ikkje innleigd som «konsulentar». Dei er omsorgsarbeidarar med ansvar for menneske med problem knytta til rus, psykiatri og nedsett funksjonsevne.

Som sjølvstendige næringsdrivande, innleigde konsulentar er dei ikkje omfatta av arbeidsmilijølova. Aleris, no Stendi har teke frå «konsulentane» retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukeløn, pensjon og vern mot oppseiing. Aleris har ikkje betalt arbeidsgjevaravgift til det offentlege, og har spart mange utgifter på ikkje å tilsette folk i faste stillingar.

Saka har betydning for heile det norske arbeidslivet, for tusnar av arbeidarar. Sosial dumping og bruk av lausarbeidarar har spreidd seg frå byggeplassen til omsorgsbustaden.

Uvesenet må stoppast!

Norge er fortsatt eit lykkeland for dei aller fleste av oss som bur her. Vi har ein sosial velferdsstat som mange misunnar oss. Innbyggarane vert ivaretekne når dei vert sjuke og gamle. Born får vere i barnehage utan at det kostar altfor mykje, og ungdom får både grunnskule og høgare utdanning utan å betale skulepengar.

Etter seks år med Høgre og Framstegspartiet i regjering, ser vi ein politikk som skritt for skritt øydelegg velferdsstaten. For å ha ein berekraftig velferdsstat, så kuttar dei i ytingane, spesielt til dei svakaste. Dei som har minst frå før.

Erna seier vi må jobbe meir for å finasiere velferden, men ho seier ikkje at dei rikaste må betale meir i skatt, og sørgje for ein berekraftig velferdsstat.

Verken Erna eller Siv opplyser om at det er dei kronisk sjuke, arbeidsløyse og funksjonshemma som må betale prisen for at dei rike i gjennomsnitt har fått om lag 400 000 kroner i skattekutt. Hundre gongar meir enn resten av oss.

Tvert imot: Dei påstår at når næringslivsleiarane og bedriftseigarane får kutt i formueskatten og selskapsskatten, så skapar dei fleire jobbar og økonomien går betre. Denne teorien, nokre kallar den dynamisk skattepolitikk, trickle-down-effekten, eller for å seie det på godt norsk: Når dei rike vert rikare, så er det bra for alle.

Makan til tullball!

Uansett kva ein kallar teorien, så har den vorte tilbakevist av økonomar fleire gongar. Likevel førsøkjer blå politikarar å overtyde folk om at det er rett å gje til dei rike og ta frå dei fattige.

Kampen om den sosiale velferdsstaten er den aller viktigaste vi står i akkurat no, fordi velferdsstaten omfattar alt vi nordmenn er glade i og stolte av. Velferdsordningane våre, organiseringa av samfunnet og arbeidslivet er det som gjer Noreg til Noreg.

Eg meiner at regjeringa Solberg bit for bit demonterer velferdsstaten som det har teke oss over hundre år å byggje.

Hugs dette når du skal stemme i haustens lokalval. Vil du fortsatt ha ein sosial velferdstat, sei JA til velferd og stem raudgrønt!

Sjølv i ein velferdsstat som vår er det mange som ikkje har ein god kvardag, eit trygt arbeid og eit verdig liv:

Vi har over 100 000 born som lever i låginntektsfamiliar

Vi har om lag 110 000 arbeidslause.

Om lag 400 000 menneske i arbeidsfør alder står utanfor arbeidslivet.

Det finns 90 000 ungdommar som verken har skule eller arbeid.

Det finns mange pleietrengande som ikkje får den hjelpa dei har krav på.

Eg skal ikkje trøtte dokke med fleire tal, sjølv om tal fortel oss mykje om alle som til ei kvar tid er avhengige av at velferdsstaten fungerer.

Men eg må ta eit tal til: I fjor var det nesten to millionar av oss som hadde meinst ei behandling ved sjukehus. Det er eit overveldane høgt tal. Eg er trygg på at alle desse menneska takkar for at sjukehushusbehandlinga er så godt som gratis. Og betalt av dei aller fleste av oss over skattesetelen.

For ei stund sida las eg ei historie på NRK om ein amerikanar som hylla norsk helsevesen. Han fekk operert ei skulder. Ein operasjon som i USA ville ha kosta han 400 000 kroner. Då legen fortalde han at kostnaden for operasjonen vart 530 kroner i eigenandel, begynte han å gråte – av lette.

Han sa at han aldri ville hatt pengar til operasjon og måtte gått med smertene livet ut om han forsatt budde i USA. – I mitt heimland dør folk om dei ikkje har råd til forsikring, sa han.

Mange amerikanere bekymrar seg for helsetenestene i landet. Og med god grunn. Obamas helsereform, Obamacare, gjev millionar av amerikanarar offentleg støtte til helseforsikring.

Mens noverande president Trump gjer sitt beste for å avskaffe ordninga.

I landet vårt fører regjeringa Solberg ein politikk som gjev grunn til bekymring for framtidas offentlege helse- og sjukehustilbod. Med helse- og omsorgsminister Bent Høie i spissen, privatiserer tenestene i høgt tempo.

Høie og regjeringa kaller helsevesenet vårt for helsenæring. Dei prøver å innbille oss at private aktører i sjukehusa og ellers i helsevesenet, bidreg til høgare effektivitet. Eg meiner det er å ta mange skritt attende. Høgresida øydelegg eit helsevesen som fungerer.

Hugs dette når du skal stemme ved valet i haust.

Vil du fortsatt ha eit velfungerande, offentleg helsevesen utan kommersielle aktørar som forsyner seg av skattepengane dine, stem raudgrønt!

Vi har eit godt helsevesen, og vi har eit velfungerande arbeidsliv. Fagbevegelsen, trepartssamarbeidet og sentrale tariffavtalar sørgjer for det. Fagbevegelsen sjåast på som den viktigaste pilaren i den norske velferdsmodellen. Men obs obs – organisasjonsgraden fell. Den ligg no å vippar rundt femti prosent. Om nokon av dykk som sit her no ikkje er fagorganisert, finn deg ei fagforeining som passer deg og meld deg inn. DET er mitt 1. mai råd!

Utan fagbevegelsen til å kjempe for arbeidarane si sak, hadde mykje vore annleis. Og det gjeld alle som er tilsette ein stad. Enten du er høgt utdanna og har høg lønn, eller har lågare formell utdanning, men høg kompetanse og lang erfaring, treng du fagbevelgelsen og fagbevegelsen treng DEG.

Eg skal ikkje gå hundre år attende i tida og fortelje om arbeidarbevegelsens mange sIgrar og avgjerande innflytelse på det norske samfunnet. Men eg kan forsikre om at både retten til sjukepengar, normalarbeidsdag og trygg pensjon er kjempa fram av arbeidbevegelsen, mot dei borgarlege partia si tilslutning.

Ingen ting har kome av seg sjølv, heller ikkje arbeidsmiljølova dei sentrale tarifforhandlingane og lønnsavtalane som bidreg til rettferdig fordeling av verdiskapninga.

Alt for mange kvinner jobber deltid. I helse- og omsorgssektoren er det berre ei av tre som har heil stilling. Det er ei myte at veldig mange kvinner ønskjer å jobbe deltid.

Kvinner vil ha ei løn å leve av.

Dei vil ha ei løn som sørgjer for at dei kan få lån i banken og kjøpe seg ein bustad. Dei vil kunne forsørgje borna sine. Det er ei samfunnsutfordring å sørgje for at fleire får heile og faste stillingar.

Hugs dette når du skal stemme ved valet i haust. Vel du trygge, faste og heile jobbar, stem raudgrønt.

Kjære kameratar, vi trur på folks kraft til å endre verda. Folk endrar verda ved å organisere seg, stå opp mot ulikheter, heve stemma si, stå saman – på akkurat same måte som fagbevegelsen her heime alltid har gjort.

Det er dette 1. mai handlar om:

Kamp, men også omtanke, solidaritet og samhald!

Takk for merksemda og ha ein fortsatt strålande dag!