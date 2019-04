To melde for brot på køyre og kviletid

Nyhende

Under kontrollen på Kjøs måndag vart tungtransport og køyre og kviletid kontrollert. 85 køyretøy var inne på kontrollplassen, og til saman 17 køyretøy vart kontrollert. Ifølgje Statens vegvesen vart to førarar melde for brot på køyre og kviletids regelverket, medan to førarar fekk også åtvaring for brot på det same regelverket. Under kontrollen vart også eit køyretøy avskilta og var ikkje vist for etterkontroll. I tillegg fekk eit køyretøy teknisk mangel grunna avvik ved skrivaren.