No er det slutt på varmen

Nyhende

Dei siste vekene har det vore strålande sol og temperaturar godt over 15 grader, og den siste tida har temperaturane også vore over 20 grader i skuggen. Fleire har tatt fram shortsen og sandalane, og is salet er godt i gong.

No ser det ut til at sol og varme kan vere over for denne gong. Medan det tysdag er venta at temperaturen i Eid vil vere rundt 18-20 grader, vil vêret snu onsdag. Då ser det ut til at høgste temperatur vil vere 10 grader, og litt regn vil også kome gjennom dagen, ifølgje Yr.no. Dette ser ut til å vare gjennom den neste veka.

Det er også venta snø og minusgrader i fjellet.