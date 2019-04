Markus Frislid ny nestleiar i Changemaker

Nyhende

Markus Frislid (21), som har vore politisk aktiv sidan ungdomsskule, er no valt som ny nestleiar i Changemaker. Det var 26.-28. april, under Changemaker si Årssamling, at Frislid vart valt. Han har vore medlem i Changemaker sidan han var 14 år, og har vore med å starte opp og leie organisasjonen sitt lokallag i Eid. Det siste året har han vore i sentralstyret og vore medlem i Changemaker sitt fredsutval. Ifølgje ei pressemelding jobbar Frislid for mellom andre at Norge skal slutte å selje krigsmateriell til diktatur rundt om i verda.

– Det er lettare å stanse ei kule som tek eit liv enn ein flom, og det skal så lite til for å stanse våpensalet til diktatur. Norge burde til dømes slutte å selje krigsmateriell til Saudi Arabia som drep sivile i Jemen, seier Frislid i ei pressemelding, som også legg til at han ønskjer at fleire ungdommar engasjerer seg.

– Det er no framtida vår blir forma, derfor er det naturleg å engasjere seg. Og om ikkje det er å melde seg inn i ein organisasjon, tenk over vala ein gjer i kvardagen, bli med i klimastreik eller kjøp fairtrade på butikken. Det skal ikkje meir til å skape ein forskjell, seier han.

Den nye nestleiaren oppfordrar også politikarane til å høyre meir på ungdom.

– Ta ungdom seriøst. Ikkje berre sei at det er bra ungdomen engasjerar seg. Dei legg ned mykje tid, og opparbeidar så mykje god kunnskap for å skape ei betre verd. Dei tek faktisk ansvar der politikarane glepp, seier Frislid.