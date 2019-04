– Det er veldig stas å vere med på dette

Nyhende

Søndag var båtkaia ved Nor-Marine full av folk som hadde stilt seg opp for å få med seg dåpen av Myklebustskipet. Ordførar Alfred Bjørlo og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande kom gåande gjennom skipet sine årar som var stilt opp i posisjon for anledninga, medan Eid musikklag spelte. Så var det klart for sjølve dåpen, der gudmora var Skei Grande.