Eventyret er over etter to sesongar

Eg er utruleg glad for at eg har fått vere med på dette.

Nyhende

Det seier Ingrid Tykhelle Kayser frå Haugen i Eid, som har hatt ei av hovudrollene i den nynorske serien Lovleg. Hausten 2018 kom dei første episodane, og tidlegare i vinter kom også sesong to. I april vart det klart at det blir med desse to sesongane av serien som er spelt inn på Firda vidaregåande skule og Sandane. Skodespelarane i serien har for det meste vore frå Sogn og Fjordane, men også nokre av dei mest sentrale rollene i serien har gått til fleire frå Nordfjord og Eid. Ein av desse er Ingrid som gjennom to sesongar av Lovleg har spelt rolla som Luna.