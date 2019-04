Gler seg til å få vikingskipet på sjøen

Nyhende

I morgon er den store dagen for Myklebustskipet på Nordfjordeid. Då skal skipet etter to år med arbeid endeleg få sjøvatn under kjølen. Sjølve båtdraginga vi starte i morgon føremiddag, og så blir skipet heisa på sjøen om ettermiddagen. Ottar Kåre Bjørkedal er ein av båtbyggjarane frå Bjørkedalen. Og han er slett ikkje nervøs for at noko skal gå gale på denne store dagen for det nybygde vikingskipet på Nordfjordeid.