Frustrert over lite informasjon

Han viser til at det skjer mykje på Nordfjordeid i helga, med det store vikingskipet som skal på vatnet, og sjølve dåpen av Myklebustskipet.

– Men ingen veit noko om når det skjer. Eg høyer at det er mange som har lyst til Nordfjordeid denne helga, mellom anna gamle sjøfolk frå ytre, men dei veit ikkje kor tid ting skjer. Om dei vil ha folk med på laget, er det viktig å gå bredt ut. Dette er ei fantastisk moglegheit for å sette Eid på kartet. Tenk handel og boder, men handelsnæringa veit også lite. Hadde ein samordna betre med handelsnæringa, så kunne det gitt ekstra omsetnad for dei også, meiner mannen. Han påpeikar at vikingskipet er ei stor sak for Eid, og stiller spørsmål ved kommunikasjonen om det som skjer denne helga.