Med kjærleik til lokalavisene

-Vi må ha med poteten som liknar på Elvis

– Ein ting er at ei sak ikkje er for lita til å hamne på side 27 i lokalavisa. Men det er iallfall inga sak som er for lita til å hamne på instagramkontoen BA-desken, seier Ken André Ottesen. No kjem bok nummer to med morosame saker frå lokalavisene.