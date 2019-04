Eit tap av kompetanse

Nyhende

Statens vegvesen driv for tida og omorganiserer seg. Dei skal få ei meir rasjonell og effektiv drift. Konsekvensen er ei kraftig sentralisering av vegvesenet sin organisasjon.

Vi støttar Nordfjordrådet og ordførar Alfred Bjørlo sin uro, og meiner desse endringane ikkje er med på å styrke bu- og arbeidsmarknadsregionar distrikta. I staden gir det eit stort tap av kompetanse.

Om Regjering og Storting meiner at det skal bu folk ute i distrikta, så må ein også legge til rette for at her finnast statlege kompetansemiljø. Og det kan ikkje vere slik at det er nokre få kloke hovud i vegvesenet som sjølve får bestemme at ein no kan rasere eitt av dei siste gjenverande statlege kompetansemiljøa i Nordfjord.

I dag er det eit samla fagmiljø på 31 personar som er knytt til trafikkstasjonen på Nordfjordeid. Her i Nordfjord er dette ein stor arbeidsplass. Gjennom lang tid er det bygd opp eit sterkt fagmiljø. Staben er delt inn i ulike tenesteområde, med ulike leiarar som er plassert andre stadar i region vest eller i Vegdirektoratet. Om lag halvparten arbeider med trafikant- og køyretøytenester, medan den andre halvparten arbeider med forvaltningsoppgåver.

Men no er trafikkstasjonen på Nordfjordeid ein av 26 stasjonar i landet som er føreslått nedlagt. For snart 100.000 innbyggjarar på Søre Sunnmøre og Nordfjord kan det sjå ut til at næraste trafikkstasjon vert Ålesund eller Førde. Nordfjordeid skal bli ein såkalla «oppmøtestad» som berre skal ha tilreisande bemanning. Dette er altfor dårleg og uakseptabelt.

Sentralisering av trafikant og køyretøyretta oppgåver vil også vere svært negativt for lokalt næringsliv i Nordfjord. Her er transportnæringa stor, og dei signaliserer at dei treng nærleik til tenestene dei i dag får på trafikkstasjonen på Nordfjordeid.