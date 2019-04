Fleire unge chattar med Kirkens SOS i påska

Nyhende

Også talet på SOS-meldingar dei svarte på, som er ein form for anonym epost, har auka.

- Dei som tek kontakt på chatten er som regel i aldersgruppa 15-30 år, medan dei som tar kontakt via telefon ofte er eldre. Alt tyder difor på at Krikens SOS har gjennomført langt fleire samtalar med yngre mennsker i år enn i fjor, presiserer Lene Hopland Bergset, fungerande generalsekretær i Kirkens SOS.

At Kirkens SOS klarer å svare på fleire henvendingar på soschat.no skuldast i hovudsak at dei har fleire frivillige på vakt enn tidlegare.

- Vii er stolte og takknemlege for den innsatsen våre frivillige eldsjeler gjer i påska, og glade for at vi klarer å svare på langt fleire chatsamtalar enn i fjor. Likevel, vi erfarer at behovet er større enn vi klarer å dekke og jobbar kontinuerleg med å rekruttere endå fleire frivillige, seier Lene.

På telefon svarte Kirkens SOS på til saman 3.000 samtalar så langt i påska, talet har vore stabilt dei siste tre åra.

- Dei temaene som går oftast igjen i samatalen vi har med dei som ringer og skriv til oss r einsemd, utfordrande relasjonar og psykiske problem, sieer Lene.

Dei held døgnope på telefon og SOS-melding heile påska.

- Det er mange av oss som kjenner på stor einsemd og som treng ein fortruleg samtalepartnar, enten dei sit åleine eller er omgitt av familie og venner, avsluttar ho.