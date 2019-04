Radarovervaking mellom Strynefjellet og Geiranger

Nyhende

Fylkesveg 63 mellom Strynefjellet og Geiranger er alltid vinterstengt på grunn av store snøskred.

Det er alltid usikkert når skredet kjem, men det er sikkert at det kjem. Sidan 2015 har snømassane som heilt garantert dundrar ned på turistvegen og ut i Langevatnet vore radarovervaka som forsking og studiar, for å sjå om det er mogleg å halde vegen open. Det føreset at skredet må kunne varslast på førehand.

Norske Cautus Geo AS har spesialisert seg på overvaking og varsling av naturfare. Dei har tatt fram ulike målesystem for varsling av snøskred. Sidan mars i år er det nyaste radarsystemet tatt i bruk av Statens vegvesen på Strynefjellet.

– Radarovervaking er ein ny måte å håndtere skredfare og auke tryggleiken til dei som ferdast på vegane. På Strynefjellet overvåkar vi eit større snøparti med millimeters presisjon. Kor fort snøflaket rører seg avgjer kor nær i tid vi er årets store skred på Stavbrekka, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Radaren Cautus Geo har etablert på Stavbrekka er siste generasjon.

– Den måler med større presisjon enn radarar vi har hatt tidlegere. Vi snakkar om ein ny generasjon, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Cautus Geo har utvikla eit heilt system med overvåking og varsling.

– Dataene blir mata inn i vårt eige utvikla websystem. Der blir dataene analysert og er heile tida tilgjengeleg. Systemet vise nøyaktig kva som skjer på fjellet. Alle unormale endringar blir varsla automatisk, sier Lars Krangnes.

Mange vegar blir stengt om vinteren på grunn av stor skredfare. Løysninga for sikker vinterveg er ofte å bygge tunell. Det er både tidkrevande og dyrt.

– Måleutstyr overvakar og varslar, og er rimelege tiltak for å sikre at skred ikkje skadar trafikantar, sier Lars Krangnes.

Snøskred er farleg. Glideskred som vi snakkar om på Stavbrekka mellom Strynefjellet og Geiranger er av den farlegaste sorten.

De siste ti åra har 79 mista livet i skredulukker. Berre denne vinteren har NGI, som har forska på snøskred sidan 1972, registrert 11 skred-dødsfall i sin database.

Overvakar også i Sogn og Telemark

Også i Sogn og i Telemark har Cautus Geo etablert system for overvaking og varsling av snøskred.

I Utladøla i Sogn er det etablert radarovervakning og varsling av skred. Der har systemet vore i drift sidan 2016.

– Ein stor fordel med radar er at de ikkje blir påverka av lys eller nedbør. Vi ser at systemet er påliteleg, sier Lars Krangnes.

I Telemark har Cautus Geo levert eit annet system. Det er geofonbasert og er plassert ved Tinnsjøen. Det måler ras basert på rystelser i bakken.

– Rystingane viser når skred oppstår og kor store dei er, sier Lars Krangnes.

Tidlegare har skredet på Stavbrekka vore utløyst:

2014: 22. april

2015: 6. mai

2016: 7. mai

2017: 16. mai

2018: 20. april

2019: Kan komme i påska. Flaket har starta å losne. Skredalarmen går ved ein forflytting på 15 centimeter i timen. Var på 8 cm/timen måndag 5. april. Varmt vêr fremskundar utviklinga.

FAKTA: Ny generasjon radarteknologi

På Stavbrekka blir ein ny generasjon bakkebasert InSAR radar brukt. Den rører seg fram og tilbake på ei tre meter lang skinne og tek radarbilde i tette intervall. Kvar målerunde genererer ei 2d-analyse. Målepresisjon er på under 1 mm for kvar målecelle.

Radaren er ikkje påvirka av vêrtihøve, tett snødrev eller lystilhøve. Den måler og genererer 2d-analyse heile døgnet.

Radaren er plassert 1000 meter fra måleområdet, oppe i fjellsida på motsett side av Langevatnet på riksvei 15 mot Stryn.

FAKTA: To typar snøskred