Eksklusivt fiske i fjorden

Nyhende

Dette er eit relativt eksklusivt fiske, som går føre seg i fjordane på Vestlandet frå januar til april. Dette er ikkje ein fisk for norske ganar og blir gjerne sett på som ein ufisk.

Global Florø AS tek i mot hestemakrellen og den vert eksportert til Japan, Kina og til kyststroka i Vest-Afrika der den er svært etterspurt og kan gje heilt greie prisar for høg kvalitet.

Tolmodfiske

Fiskeskipper Fred Otto Norheim (31) frå Bulandet på M/S Albacore har i vinter drive fiske etter hestemakrell. Han har og vore i Eidsfjorden nyleg utan å få fangst. Båten hans er på 26 meter, og har eit mannskap på 5-6, for det meste ungdom.

Han fortel at hestemakrellen er svært vanskeleg å fange. Det går mykje tid med til leiting og gode kast er sjeldne. Dette spesielle fiske krev så mykje innsats at mange ikkje finn det bryet verdt å delta.

− Det blir stort sett bomkast, seier han galgenhumoristisk.

Han opplyser vidare at om ein er heldige og har flaks kan ein få opp mot 20 tonn per kast, sjeldan meir. Men det kan like gjerne bli to tonn eller bomkast. Dei fiskar stort sett åleine og både dag og natt. Fisken blir levert i Gunhildvågen, på Møre og Skude.

Sper på inntektene

Norheim og mannskapet fiskar elles i året etter makrell, sild og sei på kysten av Vestlandet og i Nordsjøen. Dei er i ein oppbyggingsfase og kan når kvotane er oppbrukt, spe på inntektene med hestemakrellfiske.

Tidlegare i vinter har dei gjort greie fangstar på Sunnmøre. Etter påske er planen å drive seifiske.

Nordheim presiserer at fisket dei driv på hestemakrell ikkje er til skade for andre fiskearter. Hestemakrellen er ein predator av rang, og set til livs alt han treff på av yngel og småfisk. Dessutan kan han ete maten til andre artar. Difor er det bra å halde bestanden under kontroll. Det er dessutan lite bifangst i nøtene i lag med hestemakrellen.

Positiv effekt

Dagleg leiar i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Henriette Skaar, skriv i ein e-post at Fiskarlaget er av den oppfatninga at notfiske etter hestemakrell vil kunne ha positiv effekt på bestanden av torsk, sild og brisling i fjorden. Hestemakrellen beitar på slik yngel, og er eit direkte trugsmål mot bestanden av desse artane i fjordane. På den andre sida jaktar ikkje torsk, sei og brisling på hestemakrellen, og ein går difor ut frå at fiske etter hestemakrell ikkje medfører ein auka bifangstproblematikk.

Hovudkjelde fakta: sildesalslaget.no