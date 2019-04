Ein del bygder blir likevel ikkje nedkopla

Utfordringa no framover vil bli å syte for fortgang i fiberutbygginga.

Nyhende

– I Heggjabygda ville ein del faktisk stått utan forbindelse med omverda, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo og leiar for kommunalteknikk i Eid kommune, Hans Peter Eidseflot. Dei er glade for at Telenor no snur og gjev ein pustepause.