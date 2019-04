Eid veterinærkontor tek i bruk nye lokale

Nyhende

Eigaren av bygget er Jørgen Langeland som så leiger ut lokala til Eid Veterinærkontor. Han opplyser at byggjekostnadene kom på 5–6 millionar kroner. I tillegg er det kjøpt nytt utstyr for ein halv million. Så kontoret er svært godt rusta for framtida. Både husdyr og kjæledyr er sikra gode tenester om noko skulle komme på.

Merkar større pågang

Fleire dyreigarar, både av husdyr og smådyr, oppsøkjer veterinærane som aldri før. Difor tek veterinærane i desse dagar i bruk eit større og meir moderne tilbygg.

– 10–11 dyrlegar er i dag knytt til klinikken, opplyser Langeland. Seks veterinærar er på jobb samtidig i Ytre Nordfjord vaktdistrikt som dekkjer kommunane Eid, Vågsøy, Selje og delar av Bremanger. Når det gjeld smådyr kjem det kundar frå heile Nordfjord og delar av Sunnmøre. Det går mest på hund og katt, men somme gonger kan til dømes marsvin og trengje behandling.

På kontoret, i resepsjonen og som assistentar jobbar det dessutan fire personar.

Varierte tenester

Veterinærane behandlar sjuke og skadde dyr, opererer, vaksinerer, og føretek drektigheitskontroll og tannbehandling mellom anna. Tapping av hingst og inseminering samt litt semin på ku er ein del av tilbodet. Eit heilt nytt tilbod som kanskje vert ein viktig del av toppen av avlsperioden er å få innlagt embryo (foster i eit tidleg stadium) på kyr. Dei har dessutan teke i bruk kiropraktikk i behandlinga.

Tapping av semin

På seminstasjonen på Norsk Fjordhestsenter føregår alt som har å gjere med tapping og semin av hest. Fjordhest-sæd har blitt ein viktig eksportartikkel til Amerika og fleire land i Nord-Europa. På Langeland er det dessutan ein hesteklinikk med eige røntgenapparat for hest. Her vert det utført ulike tenester, og der er også oppstalling om naudsynt.

Spanande og variert kvardag

Det har vore god søknad til veterinærstillingane ved kontoret på Eid, og som veterinær får du ein spanande og variert jobb.

− Ingen kjedeleg dag på jobb, slår veterinærane unisont fast.

Dei har ein trygg jobb, meir ordna arbeidstid og brukbare inntekter. Dei tykkjer heller ikkje at det er dyrt å gå til dyrlegen med dei kjære firbeinte. Ein dyrlege har ei utdanning på seks år bak seg, og mykje avansert utstyr. I motsetning til legetenester er det ingen refusjonar som gjer det billigare for kundane.